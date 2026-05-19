Wembanyama a choqué le sport US : les réactions à sa perf folle

Joueurs actuels, anciens de la ligue, footballeurs américains ou lanceurs au baseball, Victor Wembanyama a choqué le monde du sport et les hommages ne se sont pas fait attendre après son match contre OKC.

41 points, 24 rebonds, 3 passes et 3 contres, c'est la performance stratosphérique qu'a réalisée Victor Wembanyama lors de la victoire contre les Thunder après deux prolongations. Une ligne de statistiques et un match fou qui n'ont pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités du monde du sport aux Etats-Unis?

Plusieurs joueurs actifs en NBA se sont exprimés sur les réseaux sociaux, à commencer par Trae Young. Pour le joueur des Wizards, Victor est "peut-être bien un vrai alien". Dejounte Murray, lui, n'avait pas les mots : "Wemby est p***** de ridicule", dans le bon sens du terme évidemment.

La folle nuit de Victor Wembanyama, « le meilleur joueur de cette p***** de planète »

Et les éloges ne se sont pas arrêtés là, d'anciennes têtes bien connues de la ligue ont été impressionnées par le match du Français. Pau Gasol, tout en retenue, a souligné une "performance phénoménale de Wemby et des Spurs", des mots plus légers que ceux choisis par Manu Ginobili. L'ancien arrière de San Antonio en est venu à se demander d'où sortait Victor : "Ce gamin est vraiment hors du commun !"

D'autres retraités comme Dwight Howard ont aussi réagi, et pour lui c'est simple, "Wemby est le MVP !".

Au-delà du basket

Les réactions se sont enchaînées les unes après les autres et ont dépassé les parquets de basket. De grands noms du sport américain, comme l’ancien joueur de baseball CC Sabathia, ont réagi. Et la légende des New York Yankees n’est pas la seule : Abdul Carter et Dez Bryant, tous deux en NFL, se sont empressés de réagir sur leurs réseaux sociaux. Mais celui qui a été le plus abasourdi, c’est bien Patrick Mahomes, la superstar NFL des Kansas City Chiefs : “Wemby, mec… incroyable !”

Yeah if you don’t believe he got potential to be the GOAT then you don’t know ball! — Lonzo Ball (@ZO2_) May 19, 2026

Malgré tous ces éloges, c’est bel et bien le tweet de Lonzo Ball que l’on retiendra : “Si tu ne crois pas qu’il a le potentiel pour devenir le meilleur de tous les temps, c’est que tu n’y connais rien au basket !” Une prise de position ferme en faveur de Victor. Pour lui, le mot “GOAT” figurera probablement aux côtés du nom du Français dans quelques années.

Selon vous, Victor Wembanyama deviendra-t-il le meilleur de tous les temps ?

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