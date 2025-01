En l'absence d'Antoine Pimmel, notre docteur ès trades, aprons et autres joyeusetés du CBA, on a quand même voulu se demander de quelle manière un trade réaliste pour Jimmy Butler pouvait se matérialiser dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Pour rappel, l'arrière du Miami Heat a été suspendu pour 7 matches par la franchise et ne portera peut-être même plus le maillot floridien. Il veut partir et Pat Riley semble désormais d'accord avec l'idée de le voir quitter South Beach.

On sait, depuis sa demande de trade initiale, que Jimmy Butler veut atterrir chez un contender et que, dans sa shortlist, figuraient les Warriors, les Suns, les Mavs et les Rockets. On n'a pas réussi à formuler de proposition suffisamment sexy et pertinente pour Dallas, du coup on s'est concentré sur les trois autres, avec quelques propositions de wild cards et, en plus de nos propres réflexions, de l'inspiration prise à droite et à gauche, notamment du côté de Sam Vecenie de The Athletic, de The Ringer et du New York Times, pour ne citer qu'eux.

Tous ces trades ont été validé par la trade machine de Sportrac.

Phoenix à fond sur Butler, Beal et Nurkic écartés du cinq

Jimmy Butler aux Golden State Warriors

Le trade :

Golden State récupère Jimmy Butler

Toronto récupère Andrew Wiggins et Gui Santos

Miami récupère un 1er tour et un 2e tour (de la part des Warriors), Dennis Schröder, Gary Payton II et Bruce Brown.

Les Warriors sont déconcertants, avec normalement le potentiel pour faire du bruit à l'Ouest grâce à la présence des vétérans Curry, Green et Wiggins, mais aussi de quelques joueurs plus jeunes et intéressants. Sauf que Golden State n'est que virtuellement qualifié de justesse pour le play-in et est capable de prestations d'un niveau absolument abyssal.

Si les Warriors veulent vraiment offrir un dernier run à Curry, tenter de recruter Butler a du sens. Sa dureté, son expérience et sa mentalité seraient les bienvenues. Dans le trade proposé ici, Golden State réussirait en plus à conserver Jonathan Kuminga, en se départissant "seulement" de Dennis Schröder et Gary Payton.

Pour Miami, ce serait l'acte I d'une reconstruction probablement nécessaire, avec le gain de deux tours de Draft, mais aussi, histoire d'assurer la fin de saison, des joueurs solids comme le sont Schröder, Payton et Brown.

Toronto, dans l'optique où la franchise veut continuer à cultiver l'identité canadienne, serait sans doute ravi de pouvoir ajouter Andrew Wiggins à son effectif, à la place de Bruce Brown.

Jimmy Butler aux Phoenix Suns

Le trade :

Phoenix récupère Jimmy Butler

Orlando récupère Bradley Beal, Nikola Jovic et un 1er tour 2030 (de la part de Phoenix)

Miami récupère Jonathan Isaac, Cole Anthony, Anthony Black, un 1er tour 2025 (celui des Nuggets) et un swap possible sur le 1er tour 2026 d'Orlando

Pour que Phoenix puisse empocher la mise, tout repose sur deux paramètres hypothétiques. D'une, il faut que Miami ne soit effectivement pas intéressé par Bradley Beal, comme l'explique Brian Windhorst. De deux, il faut qu'une troisième équipe entre dans la danse et convainque Beal de ne pas activer sa no-trade clause.

Ici, on a choisi Orlando, qui pourrait être tenté d'ajouter un arrière expérimenté et fort offensivement pour tabler rapidement sur la maturité et la compétitivité de Paolo Banchero et Franz Wagner lorsqu'ils reviendront de blessure. Dans l'opération, le Magic perdrait Jonathan Isaac, énorme défenseur mais pas le plus fiable physiquement, Cole Anthony, plus sixième homme que maillon essentiel, Anthony Black, dont le potentiel reste à découvrir, ainsi que le contrôle sur son 1er tour 2026. Si la greffe prend bien avec Beal, sous contrat jusqu'en 2026, ce ne sera pas si cher payé. Dans le cas contraire, évidemment...

Alternative avec les Pacers

Phoenix récupère Jimmy Butler

Indiana récupère Bradley Beal, Kevin Love et Pelle Larsson

Miami récupère Myles Turner, Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Jarace Walker et un 1er tour 2026 des Suns

Si Bradley Beal est OK pour déménager à Indianapolis, les Pacers ont des arguments pour que Miami récupère une contrepartie intéressante dans un trade à trois avec Phoenix. Le Heat pourrait déplumer Indiana en récupérant Myles Turner (en fin de contrat), Bennedict Mathurin, Obi Toppin et Jarace Walker, mais aussi un 1er tour 2026 des Suns. Indiana se ferait un backcourt Haliburton-Beal, avec Kevin Love pour faire le nombre à l'intérieur en attendant peut-être une autre transaction pour récupérer un protecteur de cercle, et Pelle Larsson pour apporter du shoot. Les Suns, eux, miseraient à nouveau la baraque sur une troisième star, Jimmy Butler.

Jimmy Butler aux Houston Rockets

Le trade :

Houston récupère Jimmy Butler, Josh Richardson (Miami) et Keon Johnson (Brooklyn)

Brooklyn récupère Jalen Green, Jock Landale, Jae'Sean Tate et Aaron Holiday (Houston)

Miami récupère un 1er tour et un 2e tour (de la part de Brooklyn), Bojan Bogdanovic, De'Anthony Melton, Ziaire Williams (Brooklyn), Jeff Green (Houston)

Les Rockets sont 2e à l'Ouest à l'heure qu'il est. Alors pourquoi tenter un move aussi impactant alors que tout va bien ? Peut-être parce que Houston estime avoir montré assez de patience depuis le départ de James Harden. Peut-être aussi parce que Ime Udoka veut jouer le titre et pas seulement un 1er tour de playoffs. Dans l'opération, les Texans récupéreraient Butler et perdraient Jalen Green, qui ferait lui le bonheur de Brooklyn, avec un peu plus de temps pour continuer de se développer, lui qui montre de très belles choses depuis la deuxième partie de saison dernière. Les Nets tiendraient alors l'une des pièces principales de leur reconstruction. Pour Miami, deux beaux choix de Draft et l'intéressant Ziaire Williams (en plus des vétérans pour compléter financièrement), ce n'est pas inintéressant, non ?

Jimmy Butler... ailleurs

Aux Spurs : si San Antonio veut vraiment accélérer et est prêt à faire un package solide pour bénéficier de l'expérience et du mental de Jimmy Butler, on peut imaginer quelque chose avec Keldon Johnson, Zach Collins, Tre Jones, mais aussi et surtout les 1er tours 2025 et 2027 (via Atlanta) et deux 2e tours de Draft. Suffisant pour Pat Riley ?

A Memphis : les Grizzlies peuvent probablement faire venir Jimmy Butler en proposant Desmond Bane, Luke Kennard et trois futurs picks (un 1er tour 2028 et deux 2e tours), mais là aussi, pas évident de prendre le risque de chambouler quelque chose qui fonctionne bien. Bane a une bonne tête de joueur du Heat, soit dit en passant.

A Denver : Pat Riley n'aime normalement pas trop les joueurs peu fiables physiquement, mais le talent de Michael Porter Jr le convaincra peut-être ? En envoyant MPJ, Zeke Nnaji, Julian Strawther et un 2e tour 2028, puis en impliquant une équipe comme Detroit pour y envoyer le salaire de Dario Saric, les Nuggets ont de bonnes chances de pouvoir recruter Butler et l'associer à Nikola Jokic et Jamal Murray. Néanmons, Denver est actuellement dans le top 4 et croit encore en ses chances de gagner un 2e titre en 3 ans.

Aux Lakers : on sait que Rob Pelinka est toujours à l'affût de gros moves, mais l'affaire semble compliquée. Il faudrait impliquer Detroit et sa faible masse salariale pour absorber Gabe Vincent contre deux 2e tours de Draft, mais aussi et surtout accepter de perdre 3 autres joueurs (Austin Reaves, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt) et deux futurs 1er tours de Draft (2029 et 2031) pour que Riley daigne décrocher son téléphone (oui, il a encore un téléphone de gangster à l'ancienne, avec un combiné).

Si vous connaissez notre talent pour les pronostics et prévisions, vous devez déjà savoir que Jimmy Butler ira probablement dans l'une des 21 autres équipes de la ligue 😅