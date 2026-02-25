Encore un record pour Kon Knueppel.
Le rookie des Charlotte Hornets a franchi un nouveau cap mardi soir lors de la large victoire (131-99) face aux Chicago Bulls. Auteur de 21 points en 23 minutes, Knueppel est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire NBA à atteindre les 200 tirs à trois points en carrière.
C’est un panier primé inscrit à 6:25 de la fin du troisième quart-temps qui lui a permis d’entrer encore un peu plus dans les livres d’histoire. Il a atteint cette marque en moins de matches que tous les joueurs qui figuraient jusque-là en tête du classement.
Un rookie déjà historique
Avec ce tir, Knueppel devient également :
- Le premier joueur de l’histoire des Hornets à atteindre 200 tirs à 3 points en moins de 60 matches sur une saison
- Le 15e joueur de l’histoire NBA à réussir 200 tirs primés dans les 60 premières rencontres d’un exercice
Le rookie continue d’empiler les performances majeures dans une saison déjà exceptionnelle. Il tourne actuellement à 19,2 points de moyenne, avec 43,5 % de réussite à trois points, accompagnés de 5,5 rebonds et 3,5 passes décisives par match.
Prochain objectif : le record rookie
Knueppel totalise désormais 201 tirs à trois points. Il n’est plus qu’à six unités du record détenu par Keegan Murray (206 en 2022-23).
Au vu de sa cadence actuelle, le dépassement semble n’être qu’une question de temps.
Pour un joueur sélectionné avec le 4e choix de la Draft, l’impact est déjà immense. Et à ce rythme, la course au Rookie of the Year pourrait rapidement tourner en sa faveur.