À seulement 20 ans, Kon Knueppel vient de devenir le joueur le plus rapide de l’histoire NBA à atteindre 200 tirs à trois points.

Encore un record pour Kon Knueppel.

Le rookie des Charlotte Hornets a franchi un nouveau cap mardi soir lors de la large victoire (131-99) face aux Chicago Bulls. Auteur de 21 points en 23 minutes, Knueppel est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire NBA à atteindre les 200 tirs à trois points en carrière.

C’est un panier primé inscrit à 6:25 de la fin du troisième quart-temps qui lui a permis d’entrer encore un peu plus dans les livres d’histoire. Il a atteint cette marque en moins de matches que tous les joueurs qui figuraient jusque-là en tête du classement.

Un rookie déjà historique

Avec ce tir, Knueppel devient également :

Le premier joueur de l’histoire des Hornets à atteindre 200 tirs à 3 points en moins de 60 matches sur une saison

Le 15e joueur de l’histoire NBA à réussir 200 tirs primés dans les 60 premières rencontres d’un exercice

Le rookie continue d’empiler les performances majeures dans une saison déjà exceptionnelle. Il tourne actuellement à 19,2 points de moyenne, avec 43,5 % de réussite à trois points, accompagnés de 5,5 rebonds et 3,5 passes décisives par match.

Prochain objectif : le record rookie

Knueppel totalise désormais 201 tirs à trois points. Il n’est plus qu’à six unités du record détenu par Keegan Murray (206 en 2022-23).

Au vu de sa cadence actuelle, le dépassement semble n’être qu’une question de temps.

Pour un joueur sélectionné avec le 4e choix de la Draft, l’impact est déjà immense. Et à ce rythme, la course au Rookie of the Year pourrait rapidement tourner en sa faveur.