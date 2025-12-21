A son arrivée à OKC, les coéquipiers d’Alex Caruso ont cru qu’il était nul

Alex Caruso a été une pièce essentielle dans la quête du titre du Thunder la saison dernière et il est encore un élément-clé aujourd'hui. Mais lorsqu'il est arrivé à Oklahoma City en provenance de Chicago dans un échange avec Josh Giddey, l'ancien Laker n'a pas fait une première impression incroyable à ses coéquipiers. En tout cas pas à Jaylin Williams et Cason Wallace, présents tous les deux avec Caruso dans un épisode du podcast "The Young Man and the Three".

"Ma première impression d'Alex sur le terrain... Je me suis dit qu'il était mauvais. Je ne vais pas mentir", avoue Wallace, hilare.

"On a fait des pick up games pendant la préparation et il a joué trois matches sur les 7 ou 8, je crois. Evidemment, j'ai essayé de lui faire du trashtalk. 'Tu as peur ou quoi, vieillard ?' A chaque fois, il me répondait : 'Vous voulez que je sois là maintenant ou en juin ?", poursuit Williams.

Pour sa défense, Alex Caruso explique : "Cette saison encore, avant que ça commence, je leur ai dit que j'avais besoin que la saison commence parce que suis vraiment un très mauvais joueur d'entraînement. J'en suis arrivé à un point aujourd'hui où, s'il n'y a pas l'enjeu d'un vrai match, c'est dur pour moi de me mettre au niveau. [...] Mon CV parle pour moi, je commence à être là depuis longtemps. Les pick up games en septembre, on s'en fout totalement (rires)".

Alex Caruso a probablement mis un peu de temps à être sur les radars en NCAA et en NBA pour cette même raison. Outre le fait qu'il ne paye pas forcément de mine physiquement, il fait partie de ces joueurs qui livrent le meilleur d'eux-mêmes pendant les matches plutôt qu'à l'entraînement. Heureusement, les Lakers, les Bulls et désormais le Thunder, ont été à un moment assez lucides pour le comprendre. Caruso est le vétéran du vestiaire du Thunder, un double champion NBA et l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. On peut lui pardonner le fait de ne pas se donner à 100% sur des matches pour du beurre...