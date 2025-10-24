Aaron Gordon, on n’avait plus vu ça depuis… Michael Jordan

Aaron Gordon a sorti le match de sa vie face à Golden State. Retour sur une perf rare de la part du couteau suisse des Nuggets.

Aaron Gordon a frappé très fort pour l’ouverture de la saison des Nuggets, malgré une défaite en prolongation face aux Warriors (137-131, après prolongation). L’ailier de Denver a signé la plus grande performance offensive de sa carrière avec 50 points, assortis d’une adresse délirante à trois points : 10 sur 11 derrière l’arc.

Pour trouver trace d’un joueur ayant inscrit plus de points que lui lors du premier match de la saison de son équipe, il faut remonter à 1989, quand Michael Jordan avait démarré son exercice avec un match à 54 points. Un parallèle flatteur, et révélateur de l’ampleur de la performance réalisée par Gordon.

Aaron Gordon became the 6th player in NBA history to score 50 or more points in a season opener tonight! He is the 1st Denver player to complete this feat 🤯 pic.twitter.com/NLM6iLFFhM — NBA (@NBA) October 24, 2025

Si Denver n’a pas pu éviter la défaite, Gordon a incarné tout ce qui fait de lui une pièce si précieuse dans le dispositif de David Adelman, désormais à la tête des Nuggets. D’ordinaire, c’est par sa défense acharnée, sa polyvalence et sa capacité à fluidifier le jeu que l’ancien d’Orlando se distingue.

Cette nuit, il a simplement pris feu, profitant des espaces créés par ses coéquipiers et punissant systématiquement les aides tardives de Golden State. Sa confiance et son relâchement ont fait de lui une menace constante, au point de faire oublier un Nikola Jokic inhabituellement maladroit offensivement.

Ce genre de performance ne deviendra pas une habitude, mais elle rappelle à quel point Gordon est devenu indispensable aux champions 2023. Dans un effectif où chacun connaît parfaitement son rôle, il reste le chaînon capable de s’adapter à toutes les circonstances : défendre, créer, ou prendre les choses en main quand l’équipe en a besoin.

Cette nuit, Aaron Gordon n’a pas seulement marqué 50 points : il a signé une entrée en matière historique, du genre qui assoit définitivement son statut de couteau suisse d’élite et de pilier essentiel des ambitions de Denver.

