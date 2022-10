Avec la reprise de la saison NBA, l’affaire Robert Sarver semble être passée au second plan. Actuellement banni de la ligue, sa décision de vendre les Suns a notamment contribué à apaiser les tensions. Ses actes laissent toutefois des marques au sein de l’organisation de Phoenix.

C’est la raison pour laquelle Adam Silver, le commissioner de la NBA, a tenu à présenter ses excuses aux employés de la franchise d’après ESPN. Pendant environ une heure, il a exprimé ses remords au nom de la ligue et répondu aux questions des intéressés.

"Je suis incroyablement empathique à ce que beaucoup d’entre vous ont vécu", a-t-il ainsi assuré à l’assemblée. En son sein, plusieurs exécutifs, ainsi que le remplaçant de Sarver, Sam Garvin. "Dans la mesure où vous vous sentez abandonnés par la ligue, je m’excuse. J’en prends la responsabilité."

Après une enquête indépendante commandée par la ligue, Sarver a été banni de la NBA pendant un an et condamné à payer 10 millions de dollars d’amende. Une sanction pour son comportement misogyne, raciste et déplacé au sein de l’organisation des Suns.

Interrogé à ce propos, le commissioner assure qu’il n’était pas au courant des agissements de Robert Sarver. Malgré sa mauvaise réputation, il ne se doutait pas de ce qui se passait dans les bureaux des Suns. "Ai-je déjà entendu dire que Robert pouvait être difficile ? Bien sûr. Mais c’est très différent d’une conduite considérée comme discriminatoire", soutient Silver.

Les employés de Phoenix étaient aussi curieux de connaître les mesures mises en place pour éviter qu’une telle situation se reproduise. Adam Silver a alors garanti l’application de nouveaux processus pour prévenir ces problèmes. La NBA rencontrera ainsi les dirigeants des ressources humaines de chaque franchise régulièrement. Elle veillera également à la formation du personnel et à favoriser la communication avec les instances dirigeantes.

"Évidemment, c’est l’échec de tout un système, celui d’une ligue de 30 équipes", a reconnu Silver. Pour le moment, l’organisation assure avoir déjà opéré de nombreux changements dans son fonctionnement. Les Suns et le Mercury attendent surtout de trouver un nouveau propriétaire pour pouvoir tourner la page.

