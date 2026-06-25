À 40 ans, Al Horford ne prendra finalement pas sa retraite. L'intérieur dominicain va signer un nouveau contrat de deux ans avec les Warriors et disputera une 20e saison en NBA.

Al Horford n'a pas dit son dernier mot.

Selon Shams Charania, le vétéran va décliner sa player option de 6 millions de dollars afin de signer un nouveau contrat de deux ans et 14 millions de dollars avec les Golden State Warriors.

Une décision qui permettra au champion NBA de disputer une 20e saison dans la ligue, un cap extrêmement rare dans l'histoire de la NBA.

Une aventure qui continue à Golden State

Après une première saison marquée par les blessures de plusieurs cadres des Warriors, Horford estime que le groupe peut viser bien plus haut en 2026-2027.

« Le fait d'avoir passé une année ici, de m'être acclimaté à Steve Kerr, à Steph et à tout le reste du groupe, je pense que nous pouvons continuer à progresser et réaliser une meilleure saison », a-t-il expliqué à Anthony Slater et Shams Charania.

L'intérieur croit au potentiel de son équipe si elle retrouve la santé.

« Si tout le monde est en bonne santé, si nous restons ensemble, je pense que nous serons compétitifs. Je ne veux pas trop me projeter, mais une fois que Jimmy et Moses Moody seront de retour, je pense que nous avons un groupe très compétitif et nous allons tout faire pour réussir. »

Une place dans un club très fermé

Avec cette prolongation, Horford deviendra le 13e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre une 20e saison.

Une longévité qui impressionne encore le principal intéressé.

« J'en connaissais quelques-uns de tête, mais je n'avais jamais vraiment regardé la liste. C'est difficile à croire. J'en suis très reconnaissant. Rester dans cette ligue aussi longtemps demande énormément d'engagement, de sacrifices et de temps. Je sens toujours que je peux apporter quelque chose et avoir un impact dans une équipe. »

Pas encore prêt à raccrocher

Ces dernières années, Horford expliquait aborder sa carrière saison après saison. Cette fois, la signature d'un contrat de deux ans change légèrement son approche.

« Honnêtement, ces cinq dernières années, je fonctionnais d'année en année. Mais avec ce contrat de deux ans, je me suis dit : "Allons-y à fond." Je ne vais pas me fixer de limite. Tant que je me sens bien, que j'aide l'équipe et que nous faisons de grandes choses, je continuerai. »

Golden State sécurise ainsi un intérieur expérimenté et un leader de vestiaire, avec l'ambition de retrouver les sommets de la Conférence Ouest autour de Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green.

LaMelo Ball à Minnesota !