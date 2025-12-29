Alvarado et Williams suspendus après leur bagarre

La NBA a décidé de suspendre José Alvarado et Mark Williams, le premier étant jugé un peu plus responsable que l'autre.

La NBA n’a pas tardé à trancher après l’altercation survenue ce weekend lors du match entre les New Orleans Pelicans et les Phoenix Suns. Selon Shams Charania d’ESPN, José Alvarado a écopé de deux matches de suspension, tandis que Mark Williams manquera une rencontre. La commission de discipline de la ligue a jugé que le meneur des Pelicans portait une responsabilité plus lourde dans l’incident.

Si Alvarado et Williams ont tous deux été impliqués dans ce début de pugilat, Alvarado a été jugé plus fautif. C'est lui qui assène le coup de poing le plus identifiable sur les images, un élément souvent déterminant dans l’échelle des sanctions disciplinaires. La ligue se montre en effet particulièrement stricte dès qu’un coup porté est avéré, même dans un contexte de tension généralisée.

Mark Williams manquera le déplacement de Phoenix à Washington, alors que José Alvarado sera puni pour les rencontres face à New York et Chicago.

