Anfernee Simons, les Celtics cherchent toujours un trade…

Les Boston Celtics sont toujours à la recherche d'une proposition pour un trade du meneur Anfernee Simons.

Anfernee Simons va-t-il avoir le temps de porter le maillot des Boston Celtics ? La question se pose depuis son arrivée... Récupéré en provenance des Portland Trail Blazers dans le cadre du trade pour Jrue Holiday, le meneur de 26 ans ne figure pas dans les plans de la franchise du Massachusetts.

D'après les informations du média Heavy, les dirigeants de Boston sont toujours en discussions pour échanger Simons. Ils lui cherchent activement une porte de sortie avec la volonté de récupérer des atouts sur le long terme.

Sous contrat jusqu'au terme de la saison 2025-2026, il est payé 27 millions de dollars. Si son profil, avec un bail sur le court terme, peut séduire des prétendants aux Playoffs, un deal n'est pas simple à trouver à cause de son salaire.

Par contre, rien ne presse pour les Celtics. Ils peuvent totalement débuter cet exercice avec Simons et voir comment la situation évolue. D'ailleurs, il sera peut-être plus facile de trouver une opportunité pour l'ex-talent des Blazers à l'approche de la deadline de février. Potentiellement avec des équipes désespérées pour faire les Playoffs.

En tout cas, Boston ne semble pas envisager une collaboration avec Anfernee Simons sur le long terme.

Anfernee Simons, un passage très bref à Boston ? 👀