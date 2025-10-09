Angel Reese va défiler pour Victoria’s Secret

Angel Reese continue d'élargir ses horizons et son image de marque. Elle défilera le 15 octobre à New York pour la marque de lingerie Victoria's Secret.

Angel Reese continue de ne pas se contenter d'être une joueuse de basketball. La jeune star du Chicago Sky, avec laquelle elle était d'ailleurs en bisbille sur la fin de saison, va explorer ses affinités pour le monde de la mode et plus particulièrement celui de la lingerie.

Reese a annoncé jeudi qu'elle allait devenir la première athlète professionnelle de l'histoire à participer à un défilé pour Victoria's Secret. L'ancienne championne universitaire avec Louisiana State défilera ainsi en sous-vêtements, ailes iconiques de la marque à l'appui, le 15 octobre prochain à New York.

The FIRST professional athlete hitting the runway! See you October 15th in NYC💋 @VictoriasSecret pic.twitter.com/xDZIRl0ijB — Angel Reese (@Reese10Angel) October 9, 2025

La saison dernière, Angel Reese a disputé 30 matches avec le Sky et tournait à 14.7 points et 12.6 rebonds de moyenne. Son cas sera à suivre pendant l'intersaison, tant la situation semblait tendue avec le front office et le coaching staff ces derniers mois.

