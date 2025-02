Anthony Davis absent un mois, ça pique déjà

Le verdict est tombé. Blessé et contraint de rentrer au vestiaire avant la fin de son premier match avec les Dallas Mavericks, Anthony Davis connaît la nature de sa blessure et, normalement, la durée de son absence. D'après Shams Charania d'ESPN, l'ancien intérieur des Lakers souffre d'une élongation à l'adducteur gauche et manquera "plusieurs semaines" de compétition. On ne devrait revoir Davis en action que dans un mois si sa convalescence se passe bien et qu'il est totalement guéri. L

es Mavs ne prendront pas de risque avec le joueur qui justifie, à leurs yeux, d'avoir tradé Luka Doncic à Los Angeles. Cette blessure à l'adducteur gauche n'est pas nouvelle et l'a handicapé plusieurs fois par le passé, notamment lorsqu'il évoluait aux New Orleans Pelicans. Elle est différente de la blessure abdominale qui avait retardé ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Pour son premier match avec Dallas, Anthony Davis avait fait forte impression, compilant 26 points, 16 rebonds, 7 passes et 3 contres en 31 minutes contre les Houston Rockets.

Pour rappel, Anthony Davis a débarqué à Dallas en compagnie de Max Christie, en échange de Luka Doncic, Maxi Kleber et un tour de Draft.

Anthony Davis fantastique avec Dallas... mais déjà blessé !