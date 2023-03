Les résultats de la nuit, celle d'Anthony Davis :

Pacers @ Celtics : 95-120

Spurs @ Wizards : 124-136

Pistons @ Raptors : 97-118

Rockets @ Grizzlies : 114-151

Hornets @ Mavericks : 117-109

Bucks @ Jazz : 144-116

Sixers @ Warriors : 112-120

Bulls @ Trail Blazers : 124-96

Suns @ Kings : 127-135

Thunder @ Lakers : 111-116

Anthony Davis porte les Lakers dans un match clé !

- Le très gros coup des Los Angeles Lakers ! Dans un match important dans la course à la qualification, les Californiens ont pris le meilleur sur l'Oklahoma City Thunder (116-111). Un succès qui porte la marque d'Anthony Davis, auteur d'un match XXL : 37 points et 14 rebonds.

Malgré une belle avance dans le premier quart-temps, les Angelenos ont joué avec le feu. Et le Thunder, grâce à Shai Gilgeous-Alexander (27 points) et Josh Giddey (27 ans), a réussi à recoller. Mais dans le money-time, Dennis Schröder a marqué 14 de ses 21 points.

Puis en sortie de banc, Lonnie Walker IV (20 points) a incarné un vrai facteur X. Avec cette victoire précieux et surtout les défaites de plusieurs concurrents, les Lakers, avec un bilan à l'équilibre, remontent à la 8ème place. Et le rêve d'une place directe en Playoffs reste permis...

Lakers move to .500 🙌 AD and Bron had to show love pic.twitter.com/wwVnYnpByu — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2023

Dallas coule, Phoenix à l'arrêt

- Les Dallas Mavericks vont très rapidement devoir réagir... ou un fiasco XXL se profile ! Sans LaMelo Ball, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr, les Charlotte Hornets se sont imposés sur le parquet de la franchise texane (117-109). Une véritable surprise qui confirme les galères des Mavs.

Malgré Luka Doncic (34 points, 10 rebonds et 8 passes décisives), cette équipe n'a toujours pas trouvé la bonne formule depuis l'arrivée de Kyrie Irving (18 points, 9 rebonds et 7 passes décisives). Collectivement, Dallas a été surclassé par Charlotte, qui ne joue pourtant plus rien.

PJ Washington (28 points) et Gordon Hayward (25 points) se sont tout simplement amusés. Désormais 11ème de la Conférence Ouest, Dallas n'a même plus une place pour le Play in... Et le bilan du duo Doncic-Irving ? 3 victoires pour 7 défaites.

Kyrie Irving, symbole de l’effondrement des Mavs dans le money time

- Kevin Durant doit faire son retour mercredi et on a envie de dire : heureusement pour les Phoenix Suns ! Car comme Dallas, la formation de l'Arizona se retrouve à l'arrêt après une nouvelle défaite face aux Sacramento Kings (127-135).

Il s'agit du troisième revers consécutif pour les hommes de Monty Williams. Pourtant, avec une avance de 19 points, les Suns semblaient se diriger vers un succès facile. Grâce notamment à Devin Booker (32 points), Terrence Ross (30 points) et Chris Paul (15 points, 13 passes décisives).

Mais collectivement, les Kings ont eu une belle réaction. Outre Domantas Sabonis (27 points, 9 passes décisives, 9 rebonds) ou encore Harrison Barnes (23 points), Sacramento a surtout pu compter sur la main chaude de Kevin Huerter (29 points).

Le point noir de la soirée pour les Californiens ? La sortie de De'Aaron Fox, dès le troisième quart-temps, pour des douleurs à la cuisse. Un problème à surveiller à l'approche des Playoffs. Pour Phoenix, il va falloir se reprendre pour conserver un ticket direct pour les Playoffs.

Joel Embiid n'a pas été suffisant, Giannis et les Bucks roulent sur le Jazz

- Malgré une nouvelle copie XXL (46 points, 9 rebonds, 8 passes décisives), Joel Embiid n'a pas empêché la défaite des Philadelphia Sixers face aux Golden State Warriors (112-120). Même si Tobias Harris (23 points) et Tyrese Maxey (21 points) ont bien tenté de l'épauler, le Camerounais a semblé un peu trop seul sans James Harden.

En face, Stephen Curry (29 points, 8 rebonds) a fait son boulot. Tout comme Klay Thompson (21 points). Mais le grand artisan de ce succès ? Jordan Poole (33 points) ! En sortie de banc, l'arrière a fait vivre un enfer aux Sixers.

Quand les Dubs ont donné l'impression de lâcher, il a réveillé son monde pour recoller. Et avec 19 points marqués dans le dernier quart-temps, il a été plus que déterminant. Sur une bonne dynamique (3 victoires consécutives), l'actuel 6ème de la Conférence Ouest peut encore prétendre à obtenir l'avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

- Dans la course au Play in à l'Ouest, le Utah Jazz a sérieusement marqué le pas en subissant la puissance des Milwaukee Bucks (116-144). Sans franchement forcer, l'écurie du Wisconsin a rapidement créé un écart considérable.

En 25 minutes sur le parquet, Giannis Antetokounmpo a dominé son sujet avec 24 points, 11 passes décisives et 6 rebonds. Comme à son habitude, Brook Lopez (17 points, 14 rebonds et 7 contres) a également été excellent des deux côtés du parquet.

Sans Lauri Markkanen, Simone Fontecchio, auteur de son record en carrière (26 points), a fait de son mieux pour éviter une correction plus importante.

Le fascinant chaos de l’Ouest rappelle les enjeux du play-in

Les Celtics déroulent, les Grizzlies en Playoffs

- A l'approche des Playoffs, les Boston Celtics ont l'envie de monter en puissance. Et la formation du Massachussetts a surclassé les Indiana Pacers (120-95). Avec une bonne défense, Boston a aussi pu compter sur le duo Jayson Tatum (34 points) - Jaylen Brown (27 points) pour faire la différence.

Avec en plus l'apport de Derrick White (22 points), les Pacers ont eu du mal à rivaliser. Malgré les efforts de Tyrese Haliburton (20 points, 9 passes décisives) et de Myles Turner (20 points), Indiana ne pouvait pas prétendre à mieux...

A noter qu'il s'agit du 40ème match à 30 points ou plus pour Tatum cette saison. Un record dans l'histoire des Celtics, devant un certain Larry Bird (39 matches à 30 points ou plus sur la saison 1987-1988).

- Les Memphis Grizzlies sont officiellement qualifiés en Playoffs après une large victoire face aux Houston Rockets (151-114). Avec 30 points (son record en carrière), Luke Kennard a été le grand artisan de ce succès avec 10 paniers primés (un record de franchise).

Dans le même temps, Desmond Bane (25 points) s'est également amusé, alors que Ja Morant, en sortie de banc, a pu en profiter pour monter en puissance : 18 points et 8 passes décisives en 19 minutes.

Du côté des Rockets, le match était plié dès la pause... Mais Tari Eason (21 points), Kevin Porter Jr (20 points) et Jabari Smith Jr (20 points) ont tout de même tenté de limiter les dégâts.

LUKE KENNARD 10TH THREE OF THE NIGHT He's 10/11 🤯 pic.twitter.com/pzF8bNIqnL — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2023

Les Trail Blazers s'enfoncent, les Wizards se relancent

- La fin de la saison s'annonce longue pour les Portland Trail Blazers. Lucide sur les chances de cette équipe d'accrocher le Play in, la franchise a visiblement abandonné... Sans Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant ou encore Anfernee Simons, Portland a perdu face aux Chicago Bulls (96-124).

Le pauvre Shaedon Sharpe (24 points) a fait de son mieux avec son record en carrière. Mais il était bien trop seul... En face, les Bulls veulent accrocher le Play in à l'Est et Zach LaVine (33 points) et Nikola Vucevic (23 points, 15 rebonds) ont parfaitement saisi cette opportunité face à un adversaire diminué.

- Justement en chute libre ces dernières semaines, les Washington Wizards veulent encore croire à un miracle après une victoire face aux San Antonio Spurs (136-124). Auteur de 26 points (record en carrière), Cory Kispert a fait la différence avec Deni Avdija (21 points, 11 rebonds), Delon Wright (24 points) et Kristaps Porzingis (23 points).

Même sans Kyle Kuzma et Bradley Beal, la formation de DC a été capable de maîtriser cette partie. Pourtant, Keldon Johnson (30 points, 10 rebonds) n'a pas ménagé ses efforts. En stoppant une série de 4 défaites consécutives, Washington se trouve à 2,5 victoires des Bulls, actuellement à la 10ème place.

- Enfin, les Toronto Raptors ont facilement pris le meilleur sur les Detroit Pistons (118-97). Esseulé, Jaden Ivey (20 points, 8 passes décisives) n'a pas été en mesure de résister face aux Canadiens, qui ont rapidement pris le large.

Face aux difficultés de Killian Hayes (6 points, 7 passes décisives), les Raptors ont déroulé grâce à Pascal Siakam (32 points, 9 passes décisives). 9ème à l'Est, Toronto a conforté sa place pour le Play in.

