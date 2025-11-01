Anthony Davis, plus de peur que de mal

Contraint de quitter le parquet, dès le premier quart-temps, face aux Indiana Pacers (107-105), l'intérieur des Dallas Mavericks Anthony Davis suscitait déjà de l'inquiétude. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'ex-joueur des Los Angeles Lakers.

Après les examens médicaux réalisés par le staff des Mavs, AD souffre seulement d'une petite élongation du mollet. Officiellement absent pour au moins deux matches, contre les Detroit Pistons et les Houston Rockets, le natif de Chicago sera ensuite réévalué par sa franchise.

"On va gérer cette situation au jour le jour. Mais je me sens mieux, c'est une certitude", a rassuré Anthony Davis face à la presse.

Il s'agit bien évidemment d'une situation à surveiller pour la formation texane. Même s'il a moins subi de blessures ces dernières années, le joueur de 32 ans a une vraie fragilité physique, qui ne devrait pas s'arranger dans les années à venir.

Déjà privé de Kyrie Irving, Dallas ne pourra pas maintenir des ambitions sur cette saison 2025-2026 si Anthony Davis doit régulièrement passer par l'infirmerie. Sur le terrain, son début de saison a été plutôt correct : 20,8 points, 10,2 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne. Autant dire qu'il reste essentiel pour les Mavs (2 victoires - 3 défaites).

