Anthony Davis a tout donné, mais son corps l’a (encore) rattrapé…

La saison des Dallas Mavericks est officiellement terminée. En Play-in, Anthony Davis et ses partenaires ont été éliminés par les Memphis Grizzlies (106-120). Pourtant, l'intérieur a donné son maximum : 40 points, 9 rebonds et 2 passes décisives.

Mais dans le dernier quart-temps, l'ex-membre des Los Angeles Lakers a encore subi un problème physique. Gêné au mollet, Davis a laissé ses coéquipiers finir le match sans lui. Un crève-cœur pour le joueur de 32 ans, qui voulait absolument amener cette équipe en Playoffs.

Surtout par rapport au contexte autour de la franchise depuis son trade contre Luka Doncic.

"Nous avons essayé de tout donner sur le terrain, compte tenu de la situation. J'ai essayé de tout faire pour que l'équipe gagne. Avec la défaite, tu rentrais chez toi. Demain n'est jamais garanti, alors je voulais tout donner sur le terrain, quoi qu'il arrive.

Si j'aurais pu forcer pour finir ? Je pense que oui. Je n'étais probablement pas au maximum de mes capacités. Même sur le tir à 3 points que Ja a contesté et qui a terminé en air-ball, j'ai essayé de sauter pour le tirer et j'ai senti une pointe au mollet.

Donc j'ai dû redescendre et me réajuster. Si le match avait été un peu plus serré, j'aurais certainement joué. J'ai tout laissé sur le terrain", a assuré Anthony Davis devant la presse.

Désormais, Anthony Davis va pouvoir récupérer afin de porter le projet des Mavs la saison prochaine.

