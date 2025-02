Depuis dimanche, le paysage de la NBA a changé. Luka Doncic a débarqué aux Los Angeles Lakers et Anthony Davis a pris la direction des Dallas Mavericks. Un trade qui a choqué l'ensemble des suiveurs de cette Ligue.

De son côté, l'intérieur de 31 ans a également été surpris. Comme les médias l'ont annoncé, les Angelenos n'avaient pas prévenu AD de cet échange à venir. Et il ne s'attendait donc pas à quitter la franchise californienne.

Cependant, Davis, au moins dans son discours, a visiblement rapidement tourné la page.

"J'ai été choqué. Je n'en avais aucune idée. Je venais d'envoyer un message à l'équipe pour la féliciter de sa victoire contre les Knicks, une grande victoire. Et j'attendais avec impatience le match contre les Clippers. Puis, j'ai appris une heure plus tard que je ne faisais plus partie de l'équipe. J'étais sous le choc, évidemment. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait.

Mais maintenant, je m'en remets et je me prépare à jouer avec Dallas. Nico (Harrison, ndlr) croit en moi et en ce que je peux apporter à cette équipe. Nous sommes tous les deux très enthousiastes à propos de ce que nous pouvons faire. Et je pense que nous avons une grande opportunité de gagner un titre.

Pour l'instant, j'ai juste hâte de recommencer à jouer au basket. Évidemment, j'ai dû faire face à tous les bruits autour de cet échange, mais aussi à la blessure. Chaque fois que je suis sur le terrain, je me sens mieux. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué en tant qu'ailier-fort avec un pivot.

J'ai eu quelques séquences à Los Angeles avec Jaxson (Hayes), mais je suis impatient de voir comment cela va se passer. Mon objectif ? Aider l'équipe. Évidemment, vous voulez toujours vous améliorer, et perdre une pièce monumentale comme Luka... c'est beaucoup, n'est-ce pas ?

J'essaie donc de faire ma part, d'aider Nico et l'organisation à s'améliorer continuellement. C'est toujours la bonne chose à faire", a résumé Anthony Davis.

Effectivement, Anthony Davis peut se sentir désiré à Dallas. Même si les explications des Mavs restent difficiles à comprendre, Nico Harrison voulait vraiment miser sur AD. A lui d'être à la hauteur de la confiance du GM des Texans.

