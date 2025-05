Anthony Edwards dans un cercle très fermé à 23 ans

A 23 ans, l'arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards a réalisé son 15ème match à 30 points ou plus en Playoffs.

Les Minnesota Timberwolves ont eu une superbe réaction dans le sillage d'un excellent Anthony Edwards. Après deux défaites à l'extérieur, les Wolves ont pris le meilleur sur l'Oklahoma City Thunder (143-101) lors du Game 3.

Immédiatement dans le bon tempo, la jeune star de Minnesota a rendu une belle copie : 30 points à 12/17 aux tirs (5/8 à trois points), 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions. Le tout en 30 minutes sur le parquet.

Dans sa carrière, Edwards a désormais réalisé 15 matches en Playoffs à 30 points ou plus. A 23 ans ou moins, il s'agit d'une vraie performance. Dans l'histoire, il se retrouve dans un cercle fermé en étant seulement devancé par LeBron James (21 rencontres à 30 points ou plus en PO avant ses 24 ans), Kobe Bryant (17), Kevin Durant (17) et Luka Doncic (17).

"Ma mentalité pour aborder ce match ? Imposer une pression ultime sur le ballon et tirer le plus possible. Nous sommes toujours menés. Ce n'est qu'une victoire. Il ne faut jamais trop se réjouir. Comme il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut juste essayer d'obtenir une autre victoire.

Cette équipe est la meilleure de la NBA. Nous devons donc être capables de battre cette équipe plus d'une fois, et ce sera difficile", a prévenu Anthony Edwards face à la presse.

Et Anthony Edwards compte bien montrer la voie à ses partenaires...

