Anthony Edwards nous avait manqué. Parce qu'il est talentueux, certes, mais aussi parce que son attitude et ses déclarations sont très souvent rafraîchissants. Evidemment, cela peut parfois être pris pour de l'arrogance et du culot. Pas grave, on est friands de tout ce que peut nous proposer l'arrière des Minnesota Timberwolves.

Auteur de 29 points lors de la victoire contre les Houston Rockets, Edwards a pris feu au cours de la rencontre. Après un panier à 3 points, on l'a étonnamment vu faire le geste pour demander un temps mort, ce qui n'avait aucun sens. Sauf que le geste n'était pas destiné à Chris Finch, son coach, mais à... Stephen Silas.

"Ouais, j'ai juste dit au coach de poser un foutu temps mort. Il avait besoin de le faire, j'étais chaud".

Anthony Edwards postgame on calling a timeout for Houston: “Yeah I was tellin the coach to call a damn timeout. You need a timeout. I’m hot.”

Après un début de saison rookie poussif, "Ant-Man" avait petit à petit refait son retard sur LaMelo Ball dans la course au titre de Rookie of the Year. Le meneur des Hornets l'avait finalement emporté, mais la dynamique sur laquelle surfait Anthony Edwards s'est prolongée jusqu'à ce début de saison. Une excellente nouvelle pour les Minnesota Timberwolves.

