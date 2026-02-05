Gêné par plusieurs pépins physiques, Anthony Edwards a admis qu’il pourrait ne pas disputer le All-Star Game afin de se préserver pour la suite de la saison.

La participation d’Anthony Edwards au All-Star Game est incertaine. Touché physiquement, le leader des Minnesota Timberwolves n’exclut pas de faire l’impasse sur l’événement afin de récupérer avant la seconde moitié de saison.

« Je suis bien amoché. Je pourrais ne pas jouer. J’espère que ce sera compétitif », a confié Edwards, selon Jon Krawczynski de The Athletic.

L’arrière des Wolves a pourtant manqué très peu de rencontres cette saison, mais il a été mis récemment sur l’ « injury report » de Minnesota.

D’abord listé pour des spasmes au dos avant un match face à Memphis, Edwards avait finalement tenu sa place, inscrivant 39 points. Mercredi, il est apparu avec une nouvelle gêne, cette fois au coude gauche. Là encore, il a joué malgré tout, compilant 30 points, 8 rebonds et 5 passes décisives contre Toronto. Une performance qui a permis aux Timberwolves de décrocher leur première victoire sur le parquet des Toronto Raptors depuis 22 ans.

Sélectionné pour le All-Star Game, Anthony Edwards doit évoluer dans un nouveau format réunissant des stars américaines et internationales. Une éventuelle absence serait un coup dur pour l’événement, mais la priorité reste sa santé, alors que Minnesota vise un long parcours en playoffs. Les Timberwolves occupent actuellement la cinquième place de la conférence Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 20 défaites.

Qu’il participe ou non au All-Star Game, Edwards bénéficiera dans tous les cas d’une pause prolongée. Après le match du 12 février contre Portland, Minnesota ne rejouera pas avant le 21 février. Les Wolves seront alors opposés aux Dallas Mavericks.

