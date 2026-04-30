Ausar Thompson envoie un message cash à son frère avant son match décisif

Après la victoire des Pistons, Ausar Thompson a révélé avoir envoyé un message "agressif" à son frère Amen avant un match clé.

Les Detroit Pistons ont évité l’élimination en s’imposant 116-109 face au Orlando Magic dans le Game 5, et Ausar Thompson a été l’un des grands artisans de cette victoire. Sans briller au scoring (6 points), il a pesé partout ailleurs avec 15 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 2 contres, apportant l’énergie qui manquait jusque-là à Detroit dans cette série.

Après la rencontre, Ausar a rapidement basculé sur une autre série, celle de son frère jumeau Amen Thompson avec les Houston Rockets contre les Los Angeles Lakers. Avant le Game 5, il lui a envoyé un message, qu’il a volontairement gardé secret.

« Je ne vais pas en parler, mais c'était violent. »

Les deux frères vivent des playoffs intenses, chacun dans une série sous pression. Detroit jouait sa survie, Houston aussi.

Amen est d’ailleurs l’un des meilleurs joueurs des Rockets depuis le début de la série. Il tourne autour de 20 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne, tout en prenant régulièrement la mission défensive sur LeBron James. Lors du Game 4, il avait déjà répondu présent avec 23 points pour permettre à Houston de rester en vie.

Le message d’Ausar s’inscrit dans cette dynamique. Une manière de pousser encore, de maintenir l’intensité dans une série où chaque match peut faire basculer la suite.

De son côté, Ausar a montré sur le terrain ce qu’il entendait par "agressif". Très actif défensivement, présent sur tous les ballons, il a contribué à faire dérailler l’attaque du Magic par séquences. Ce type de performance, moins visible dans les stats classiques, peut être décisif dans une série serrée.

Les deux frères ne jouent pas ensemble, mais ils avancent avec la même rage, la même intensité sur le terrain et dans le même tempo.

Les Rockets vers un comeback historique après avoir été menés 0-3 ?