Ayo Dosunmu, le carton du facteur X des Wolves

Auteur de 43 points, Ayo Dosunmu a été le héros de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Denver Nuggets.

Dans l'adversité, les Minnesota Timberwolves se sont découverts un nouveau héros : Ayo Dosunmu. Récupéré en février dernier en provenance des Chicago Bulls, l'arrière a rapidement trouvé sa place en sortie de banc.

Et sur ces Playoffs, il joue un grand rôle dans les bonnes performances des Wolves au premier tour face aux Denver Nuggets (3-1). La nuit dernière, Dosunmu a été le grand artisan de la victoire de son équipe (112-96).

Auteur de 43 points (13/17 aux tirs), le joueur de 26 ans a sorti le grand jeu pour faire oublier les blessures d'Anthony Edwards et de Donte DiVincenzo.

"Je ne savais pas qu'il était aussi bon que ça. Je ne vais pas mentir. Quand j'étais dans l'Est et qu'il jouait à Chicago dans ces équipes avec DeMar DeRozan et Zach LaVine, je sais pas s'il avait vraiment l'occasion de s'exprimer.

Mais bon sang, je suis content qu'on l'ait recruté", a salué son coéquipier Julius Randle pour ESPN.

Avec l'infirmerie bien remplie des Wolves, Ayo Dosunmu se révèle comme un facteur X indispensable. Sa performance a été la plus prolifique pour un remplaçant en Playoffs depuis Fred Brown le 15 avril 1976. Une prestation rare et décisive.

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