Ayo Dosunmu débarque à Minnesota

Les Minnesota Timberwolves, que l'on dit toujours intéressés par Giannis Antetokounmpo avant la deadline (ce jeudi, à 21h) ont été actifs sur un autre dossier. D'après Shams Charania d'ESPN, Ayo Dosunmu, l'arrière des Chicago Bulls, arrive chez les Wolves. Bon shooteur, joueur actif et défenseur polyvalent, Dosunmu va amener du punch en sortie de banc au groupe de Chris Finch.

Cette saison, Ayo Dosunmu tourne à 15 points, 3.6 passes et 3 rebonds par match à 51.4% d'adresse globale et 45.1% à 3 points sur 26 minutes.

En contrepartie, les Bulls récupèrent un package comprenant Rob Dillingham, Leonard Miller et quatre 2e tours de Draft. Julian Phillips accompagne lui Ayo Dosunmu à Minneapolis. Dillingham, drafté en 8e position lors de la Draft 2024, n'aura jamais vraiment réussi à faire son trou chez les Timberwolves. Au milieu de la palanquée d'arrières dont disposent toujours les Bulls, ce nouveau contexte lui permettra peut-être de s'épanouir.