Bagarre Pistons – Hornets : Lourdes sanctions pour Moussa Diabaté et les autres

La NBA a infligé plusieurs matches de suspension à Moussa Diabaté et tous les acteurs de la bagarre entre les Detroit Pistons et les Charlotte Hornets.

La NBA ne blague pas avec son image et la commission de discipline a eu la main lourde (mais pas trop non plus) au moment de distribuer les sanctions après la mêlée impliquant quatre joueurs lors d’un match entre les Detroit Pistons et les Charlotte Hornets. Jalen Duren, instigateur du combat en provoquant puis en mettant une gifle à Moussa Diabaté, est celui qui s’en sort le mieux avec 2 matches de suspension sans salaire. Peut-être a-t-il bénéficié de son statut de All-Star… il sera d’ailleurs bel et bien présent lors du mini tournoi organisé dimanche à Los Angeles.

Le pivot français a écopé de 4 rencontres. Même total pour son coéquipier Miles Bridges. Les deux joueurs ont donné des coups de poing et il fallait évidemment s’attendre à ce qu’ils soient sanctionnés. Leur absence va poser problème à une équipe des Hornets en pleine bourre. Charlotte est à la lutte pour une place au play-in mais les frelons vont devoir composer sans deux titulaires pendant 4 matches donc.

Mais l’homme le plus durement sanctionné est évidemment Isaiah Stewart. Et pourtant, d’un côté, il a été plutôt gracié en ne prenant que 7 matches. Ça aurait pu être bien pire vu son statut de récidiviste. L’enforcer des Pistons a déboulé depuis le banc pour participer à la bagarre au moment où le staff et le personnel de sécurité avaient réussi à séparer Moussa Diabaté et Jalen Duren. Stewart est venu venger son coéquipier en essayant de mettre une droite à Bridges.

