Ben Simmons est enfin champion… de pêche sportive

La carrière de Ben Simmons a pris une tournure inattendue en décembre dernier lorsqu'il a annoncé mettre le basket entre parenthèses après avoir été libéré de son contrat avec les Clippers.

Il faut se souvenir que l’Australien était un joueur promis à un grand avenir avant son arrivée en NBA. Certains le disaient talent générationnel, d’autres qu'il serait le prochain LeBron James. Même si l'ancien Tiger de LSU a été récompensé par un titre de rookie de l'année, s'est vu être trois fois All-Star et dans le meilleur cinq défensif de l'année à deux reprises (en 2020 et 2021), les blessures, le manque de confiance en son shoot et des problèmes mentaux, dont il parle ouvertement, ont fait que sa carrière n'a pas pris la direction qu’on lui destinait.

Du basket à la pêche

Agent libre depuis son départ de Los Angeles, il avait décidé de mettre le cap vers... la pêche de compétition.

Ben Simmons lâche le basket pour… la pêche de compétition

Si Simmons n'a jamais gagné de titre en NBA, le joueur de 29 ans est depuis le 17 mai dernier champion de pêche sportive professionnelle en équipe. Le meneur qui a fait les beaux jours des Sixers à ses débuts a remporté une manche du Sport Fishing Championship à l'open de Walker's Cay (Bahamas). D'abord actionnaire majoritaire et contrôleur opérationnel de l’équipe des South Florida Sails, l'Australien s'est désormais mis à participer aux compétitions avec cette dernière et ça lui réussit plutôt bien.

Big bites. Big moments. Big win for the South Florida Sails at the @walkers_cay Open 🏆🇧🇸 pic.twitter.com/qg0owxuJyi — Sport Fishing Championship (SFC) (@TheSFC_official) May 17, 2026

Le reverra-t-on un jour en NBA ?

Si la nouvelle a d'abord surpris et en a fait rigoler quelques-uns sur les réseaux sociaux, d'autres ont souligné son courage d'avoir trouvé la paix et le bonheur dans un autre sport que le basket avec sa passion de la pêche, lui qui est passé par des moments difficiles concernant sa santé mentale.

La question qui se pose désormais, c'est de savoir si Ben Simmons reviendra sur les parquets de la NBA la saison prochaine... ou même tout court.