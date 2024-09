Ben Simmons, l’énième retour, cette fois c’est la bonne ?

Tiens, c'est le moment traditionnel de l'intersaison où on commence à reprendre espoir pour Ben Simmons... D'après NetsDaily, l'Australien est "plus en avance que l'année dernière à la même période" et jouerait même des cinq contre cinq depuis plusieurs semaines. A une dizaine de jours du début des training camps, on aurait presque envie de s'enthousiasmer si on n'avait malheureusement pas l'habitude de déchanter ces dernières années avec les retours à la compétition du joueur de Brooklyn.

Après avoir affirmé que ses problèmes de dos étaient derrière lui et qu'il allait retrouver son meilleur niveau au sein d'une équipe des Nets sans pression, ni obligation de résultats, l'ancien meneur des Sixers n'avait pu disputer que 15 matches avant de retourner à l'infirmerie. On n'a plus vu Ben Simmons sur un parquet depuis février dernier, alors que débute sa dernière année de contrat à 40 millions de dollars.

Que peut-on donc légitimement attendre d'un joueur qui, à 28 ans, devrait être un incontournable de la ligue au regard de ses talents de playmaker et de défenseur ? Plusieurs chemins semblent se dessiner pour Simmons.

- Evacuons tout de suite le plus déprimant. Si Ben Simmons n'arrive pas à montrer qu'il peut enchainer les matches sans se blesser, il est peu probable qu'une franchise tente de le relancer à l'avenir et ce pourrait être, déjà, la fin de sa carrière en NBA.

- Passons au plus positif, pour lui en tout cas. Si Ben Simmons fait un bon début de saison avec les Nets, qui seront probablement en mode développement/tanking, le meilleur scénario pour l'Australien serait sans doute d'être tradé avant février dans une équipe qui le considérera comme un game changer pour elle en vue de la qualification en playoffs.

- S'il est bon mais passe toute la saison à Brooklyn, ce sera tout de même un bon signe pour lui en vue de futures négociations avec des équipes lorsqu'il sera free agent. Néanmoins, on se dit quand même qu'un Ben Simmons à 100% a plus de chances de contrarier les plans des Nets à la loterie qu'autre chose.

Dans tous les cas, l'important reste que l'ex-joueur des Philadelphie Sixers soit capable de faire une saison à peu près pleine, lui qui a joué 57 matches de saison régulière ces trois dernières années sur 246 possibles, avec une saison blanche au compteur et des doutes émis par certains sur sa solidité mentale et son envie réelle de retrouver les terrains.

