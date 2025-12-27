Bilal Coulibaly, un nouveau rôle pour lancer sa saison

Plus impliqué sur le plan offensif, l'arrière des Washington Wizards Bilal Coulibaly a signé sa meilleure performance de la saison.

Bilal Coulibaly a connu un début de saison 2025-2026 perturbé par les blessures. Opéré du pouce droit en septembre, l'arrière des Washington Wizards a manqué le coup d'envoi de cet exercice. De retour fin octobre, le Français a retrouvé l'infirmerie début décembre pour un problème à l'abdomen.

En manque de rythme, il avait laissé une impression mitigée sur ses 13 premiers matches. Mais le talent de 21 ans va mieux en cette fin d'année 2025. Déjà intéressant face aux Charlotte Hornets (14 points, 5 rebonds), le Tricolore a confirmé contre les Toronto Raptors (138-117) : 21 points, 8 rebonds, 3 interceptions.

Auteur de sa meilleure performance de la saison, Coulibaly se sent en confiance dans un rôle plus important sur le plan offensif.

"À mon retour, j’avais parlé avec le staff, et j’étais prêt à faire ce qu’ils voulaient. Ils m’ont demandé de porter plus le ballon, de le remonter un peu plus. Sur les deux derniers matches, je l’ai fait et je pense que ça aide l’équipe. Donc je continue comme ça. Si je me sens plus à l’aise ? Oui, bien sûr. Je me sens bien plus confiant.

Je me sens bien. J’ai encore un long chemin à parcourir. Je sais que je peux me sentir encore mieux. Le staff fait les bonnes choses pour moi. Le ballon vient à moi, je peux le partager avec les gars. Je peux montrer mes qualités à la création, donc je me sens confiant", a répondu Bilal Coulibaly en conférence de presse.

Il s'agit de l'une des clés dans la progression du Français : sa capacité à peser et à faire la différence avec le ballon entre les mains. En espérant que Bilal Coulibaly puisse poursuivre sur cette lancée dans la durée.

