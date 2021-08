Bobby Portis, un petit deal et une superbe affaire des Bucks

Bobby Portis avait prévenu : l'intérieur comptait rester aux Milwaukee Bucks. Précieux lors du titre obtenu par la franchise et heureux dans le Wisconsin, l'ancien des New York Knicks a assumé ses propos.

Après avoir décliné une "player option" à 3,9 millions de dollars, le joueur de 26 ans n'a pas été gourmand. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Portis a ainsi accepté un contrat à 9 millions de dollars sur 2 ans aux Bucks. Un deal avec une "player option" sur la seconde année.

Free agent Bobby Portis has agreed to a two-year, $9 million deal to return to the Milwaukee Bucks, with a second year player option, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021