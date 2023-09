Borisa Simanic a perdu un rein après Serbie-Soudan

On avait laissé Borisa Simanic sur une blessure et un passage contraint à l'hôpital de Manille, après le match du 2e tour de la Coupe du monde 2023 entre la Serbie et le Soudan du Sud. Malheureusement, la situation de l'intérieur serbe de 25 ans a empiré et a dû être traitée en urgence. D'après le média Telegraf, des complications ont contraint Simanic a été opéré une deuxième fois dimanche après un premier passage sur le billard consécutif à un coup de coude involontaire du Soudanais Nuni Omot. Cette fois, le rein a dû lui être retiré.

On attendra évidemment des nouvelles sur la suite du processus pour le joueur de Saragosse, mais des athlètes ont réussi à poursuivre leur carrière dans la même situation. On pense à Fabien Lemoine, l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais, qui a repris son activité avec un seul rein, ou à Ivan Klasnic, l'ancien attaquant croate, qui avait lui dû subir plusieurs greffes.

Borisa Simanic est en revanche forfait pour le reste du tournoi et on lui souhaite un prompt rétablissement. La Serbie affrontera la Lituanie en quarts de finale mardi, à 10h45. S'ils se qualifient pour le dernier carré, les Serbes seront opposés au vainqueur de l'affiche entre le Canada de Shai Gilgeous-Alexander et la Slovénie de Luka Doncic.

