Boston croit fort à un retour de Jayson Tatum !

Jayson Tatum aurait de bonnes chances de revoir les parquets NBA dès cette saison, ce qui changerait évidemment tout pour Boston.

Et si Jayson Tatum rejouait vraiment plus tôt que prévu ? Alors que tout Boston s’était résigné à l’idée de passer l’intégralité de la saison 2025-2026 sans sa superstar, un vent d’optimisme souffle soudain sur le Massachusetts. D’après Shams Charania, présent sur le Pat McAfee Show, les Celtics “espèrent désormais” voir Tatum revenir avant la fin de la saison régulière, une perspective impensable il y a encore quelques semaines.

Victime d'une rupture du tendon d’Achille lors des playoffs 2025, Tatum semblait condamné à une année blanche. La franchise, championne en 2024 et bâtie autour du duo Tatum–Brown, devait logiquement jouer la carte de la prudence. Mais les signaux récents ont tout changé : des vidéos ont fuité le montrant à l’entraînement, en appui, puis carrément en train de dunker. De quoi relancer les spéculations sur un retour anticipé de la pierre angulaire de Boston.

Tatum poste une vidéo de lui où il DUNKE 😳

À Bean Town, on ne veut pas griller les étapes, mais le ton a changé. Le staff médical serait “impressionné” par la vitesse de récupération de l’ailier All-NBA, réputé pour son éthique de travail et sa rigueur physique.

Le début de saison approche, et même sans Tatum, les C’s restent ambitieux. Mais l’idée de revoir leur franchise player avant les playoffs risque de plaire aux habitués du TD Garden. Et Jaylen Brown n'aura peut-être pas à porter le poids de l'attaque aussi longtemps que prévu finalement...