Bradley Beal raconte pourquoi il a refusé d’être transféré aux Bucks

En 2023, Bradley Beal aurait bien pu rejoindre Giannis Antetokounmpo aux Bucks. Invité dans le podcast « Run Your Race » avec Theo Pinson, l’ancien joueur des Wizards a raconté les coulisses de son transfert avorté à Milwaukee et comment il a failli être échangé contre Khris Middleton.

« Phoenix n’était pas vraiment la destination que j’envisageais. Pas du tout », a expliqué Bradley Beal dans l'émission. « C’est une option qui est sortie de nulle part. J’attendais des réponses de Miami et Milwaukee, mes deux destinations privilégiées. Miami ne voulait pas le faire pour une raison quelconque, je ne savais pas pourquoi. Pour Milwaukee, j’étais hésitant. »

Selon Bradley Beal, un transfert aux Bucks était possible, mais Khris Middleton aurait dû partir aux Wizards. Beal n’était pas à l’aise avec cette idée, d’autant plus que celle-ci impliquait que Middleton active sa player option et accepte donc explicitement de rejoindre la capitale.

« Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à activer leur option pour être transférés à Washington », a admis Beal. « Et l’aspect loyauté dans tout ça… échanger quelqu’un qui vous a fait gagner un titre l’année précédente, ça ne me convenait pas. Nous sommes des compétiteurs. Je pouvais très bien remplir ce rôle. Mais je n’aimais pas ça. Je n’aimais pas l’image que ça renvoyait. »

Finalement, Bradley Beal est parti aux Suns contre Chris Paul et plusieurs tours de draft, dont le septième choix ayant permis de sélectionner Bilal Coulibaly. À Phoenix, il a rejoint Kevin Durant et Devin Booker, formant ainsi un trio de stars redoutable sur le papier, mais qui peine encore à trouver la formule gagnante. De son côté, Khris Middleton a renouvelé son contrat avec les Bucks pour trois ans et 93 millions de dollars durant la même intersaison.

