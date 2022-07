Bronny James commence doucement à se faire un prénom

Depuis plusieurs années, le nom de Bronny James circule en NBA. La faute bien évidemment à son père, LeBron James. Car pour la fin de sa carrière, l'ailier des Los Angeles Lakers a affiché son désir d'évoluer avec son fils.

Alors forcément, la Draft NBA 2024, où Bronny devrait se présenter, suscite déjà des débats. Et initialement, on pouvait se demander si le jeune homme de 17 ans n'allait pas seulement être sélectionné pour attirer le King.

Mais au fil des années, le natif de Cleveland affiche des progrès intéressants. Avant de débuter son année senior à Sierra Canyon, il a cumulé 16 points, 5,8 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne en 6 matches au Nike's Peach Jam. Le tout en marquant des points auprès des scouts NBA.

"Vous pouvez voir les améliorations qu'il a apportées à son jeu entre l'année dernière et cette année. Il a prouvé qu'il était plus qu'un nom et qu'il avait un impact positif sur le jeu, qu'il s'agisse de faire une extra passe en attaque ou de se battre pour récupérer des ballons perdus en défense", a noté un observateur pour Yahoo Sports.

"La chose la plus impressionnante chez Bronny à cet âge est son sang-froid sur le terrain. Et la façon dont il prend constamment la bonne décision. C'est un défenseur d'enfer et vous pouvez voir qu'il a commencé à développer son corps un peu plus", a ainsi souligné un autre scout.