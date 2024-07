Bronny James, Matt Barnes croit vraiment en son développement

Le cas Bronny James fait décidément beaucoup parler. Avec le #55 pick de la Draft NBA 2024, les Los Angeles Lakers ont sélectionné le fils de LeBron James. Un choix qui a fait jaser en raison des performances décevantes du jeune homme à USC.

Puis dans la foulée, les Californiens lui ont assuré un contrat 4 ans pour 7,9 millions de dollars. Forcément, cette gestion suscite des débats, notamment par rapport à l'influence du King. Mais de son côté, Matt Barnes veut croire au développement du talent de 19 ans.

Avec un véritable espoir : le voir s'installer comme un joueur fiable de la NBA.

"Je me fiche de ce qu'on peut dire sur la façon dont il est arrivé là et sur ce qui se passe. J'aime le fait qu'il soit là et qu'il ait l'occasion de jouer avec son père. Je pense qu'il va avoir l'occasion de continuer à se développer chaque année.

Et vous savez, vers la troisième ou la quatrième année, je pense qu'il sera un contributeur vraiment solide", a ainsi analysé Matt Barnes pour le podcast All The Smoke.

Il s'agit clairement de l'objectif pour Bronny James. Sans se soucier des attentes démesurées autour de lui, il doit parvenir à trouver sa place, sur la durée, dans cette Ligue.

Bronny James devrait aller en G-League… mais pas tout de suite