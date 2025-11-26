Seulement deux matchs en G League et Bronny James et Adou Thiero quittent déjà les South Bay Lakers.

Les Los Angeles Lakers n’auront finalement laissé Bronny James que cinq jours en G League. Selon Trevor Lane de LakersNation, la franchise a rappelé le jeune meneur ainsi que l’ailier rookie Adou Thiero après seulement deux rencontres disputées avec les South Bay Lakers.

Un passage express mais productif

Envoyé en G League pour gagner du rythme et du temps de jeu, Bronny James a signé deux prestations solides.

Le guard a tourné à 11 points, 8 passes décisives et 3,5 rebonds, contribuant aux deux victoires de South Bay pendant son passage.

Adou Thiero s’est lui aussi distingué, avec 15,5 points, 4 rebonds et 2,5 passes en deux matchs.

Ce rappel rapide tend à laisser penser que les Lakers voulaient avant tout offrir aux deux joueurs une mini parenthèse pour travailler leur confiance et leur volume de jeu, plutôt qu’un véritable séjour prolongé en G League.

Bronny James de retour dans une rotation compétitive

Avant d’être assigné en G League, Bronny avait disputé 10 matchs avec les Lakers, dont une titularisation, pour 2,1 points et 1,8 assist en 11 minutes de moyenne. Alors que Los Angeles a déjà signé un excellent départ cette saison, le staff de JJ Redick devra maintenant déterminer comment réintégrer Bronny et Thiero dans une rotation déjà bien installée.

Le timing n’est pas anodin : les Lakers attaquent une série de rencontres exigeantes, et le banc devra être prêt à répondre présent.

