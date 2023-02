Dans le tumulte d’une saison mouvementée, les Nets tentent tant bien que mal de trouver un mine de stabilité. Après les départs successifs de Steve Nash, Kyrie Irving et Kevin Durant, on a parfois l’impression que tout est éphémère à Brooklyn. Jacque Vaughn, actuel entraîneur de l’équipe, semble pourtant bien parti pour durer.

Le technicien, considéré comme intérimaire en début d’exercice, avait déjà été confirmé en tant que head coach par la franchise. Son contrat a désormais été prolongé pour plusieurs années, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Promu en début de saison après la rupture avec Nash, Vaughn a apporté un vent nouveau aux Nets. Alors que son prédécesseur avait commencé 2022-2023 avec un bilan de 2-5, il a mené son équipe à 32 victoires pour 19 défaites une fois les rênes en main. Ses changements défensifs ont notamment été très remarqués et ont complètement inversé la dynamique de Brooklyn.

Certes, le projet est très loin de celui qui lui a été confié il y a quelques mois. Les trades de Kyrie Irving et Kevin Durant ont forcé la franchise à prendre un virage et se concentrer sur la jeunesse. Cela représente toutefois une belle opportunité pour Jacque Vaughn. Il n’avait plus été officiellement coach en chef depuis son passage au Magic, de 2012 à 2015.

L’ancien champion NBA — avec les Spurs en 2007 — a régulièrement été mentionné parmi les finalistes pour des postes intéressants. Il n’avait cependant pas réussi à transformer l’essai jusqu’ici. Les Nets aussi peuvent se réjouir au vu des résultats du collectif depuis son arrivée.

Mikal Bridges, l'étoffe d'une star en devenir aux Nets ?