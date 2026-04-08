La relation entre Doc Rivers et son vestiaire aux Milwaukee Bucks se serait fortement dégradée.

Les Milwaukee Bucks n’en finissent plus d’enchaîner les tensions et problèmes en coulisses. Après les révélations sur la situation autour de Giannis Antetokounmpo, c’est désormais la relation entre Doc Rivers et son vestiaire qui interroge.

Selon un article de Shams Charania pour ESPN, un « décalage » profond s’est installé tout au long de la saison entre le coach et ses joueurs.

Une gestion qui passe mal auprès des joueurs

Plusieurs séquences internes auraient contribué à tendre les relations. Lors d’une session vidéo, Doc Rivers aurait notamment pointé du doigt Kyle Kuzma, en diffusant ses erreurs devant le groupe.

Un moment qui aurait été mal perçu par une partie du vestiaire, dans un contexte déjà fragile.

Toujours selon ESPN, cette scène n’est qu’un exemple parmi d’autres d’une gestion qui « a irrité une grande partie du vestiaire » et renforcé l’idée d’une déconnexion entre le coach et ses joueurs.

« Soit vous êtes avec nous, soit contre nous »

Face à ses joueurs, Doc Rivers n’aurait pas hésité à hausser le ton pour tenter de provoquer une réaction. Selon six personnes différentes présentes lors de ce meeting, il aurait demandé aux joueurs de regarder son CV :

« J’ai emmené des équipes en playoffs et jusqu’au titre alors qu’elles n’étaient pas censées y arriver. Je pensais que celle-ci en faisait partie », aurait-il lancé.

Avant de durcir encore son message :

« Soit vous êtes avec nous, soit contre nous. Si vous ne jouez pas dur, vous ne jouerez plus.

Je sais tout ce qu’il se passe dans ce bâtiment. »

Un discours fort, mais qui n’aurait pas eu l’effet escompté.

Un vestiaire qui ne suit plus

Dans la foulée, certains joueurs auraient pris leurs distances avec le staff. Une réunion entre joueurs aurait même été organisée, signe d’un groupe en perte de repères.

Kyle Kuzma aurait notamment appelé ses coéquipiers à ne pas prendre personnellement les critiques du staff et à continuer de jouer leur jeu.

Un message qui, selon plusieurs sources, aurait encore accentué la fracture avec les coaches.

Une fin qui semble proche

Dans ce contexte, l’avenir de Doc Rivers à Milwaukee apparaît de plus en plus incertain. Plusieurs insiders évoquent déjà la recherche d’un remplaçant pour la saison prochaine.

Symbole d’une saison compliquée, cette déconnexion entre le coach et son vestiaire illustre les difficultés structurelles rencontrées par les Bucks cette année.