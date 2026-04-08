Milwaukee assure que la gestion du cas Giannis est uniquement liée à sa santé.

Alors que la situation autour de Giannis Antetokounmpo continue de tendre les relations en interne, les Milwaukee Bucks tentent de clarifier leur position. Accusée en coulisses de gérer la fin de saison avec des arrière-pensées liées à la Draft, la franchise a fermement démenti toute idée de tanking.

Le general manager Jon Horst a pris la parole pour répondre directement aux interrogations.

« Rien à voir avec la Draft »

Interrogé sur la gestion du cas Giannis Antetokounmpo, Horst a assuré que la décision de ne pas faire jouer la star grecque n’avait aucun lien avec une stratégie sportive à long terme.

« Il n’est pas encore autorisé à jouer en match », a-t-il expliqué. « On va continuer à évaluer la situation. Je ne sais pas encore quelle sera l’issue, mais notre seule grille de lecture, c’est de prendre la meilleure décision professionnelle pour lui et pour nous. »

Avant d’insister clairement sur le fond du sujet :

« Ça n’a rien à voir avec les choix de Draft. Ça n’a rien à voir avec le tanking. Tout est lié à la santé du joueur. »

Un désaccord persistant avec Giannis

Le problème, c’est que Giannis Antetokounmpo ne partage pas du tout cette lecture. Le double MVP estime de son côté être en état de jouer, malgré une hyperextension du genou gauche et une contusion osseuse subies mi-mars.

Ce désaccord a même conduit la NBA à ouvrir une enquête sur une potentielle violation de la Player Participation Policy.

Selon les éléments révélés, les Bucks souhaitaient que leur joueur passe par certaines étapes de réathlétisation, notamment un travail en trois-contre-trois, avant de valider son retour. Une étape que Giannis aurait refusé de franchir.

Une fin de saison sous haute tension

Avec encore quelques matches à disputer, Milwaukee n’écarte pas totalement un retour de sa superstar, tout en maintenant sa ligne de conduite.

« Il veut jouer et il travaille pour revenir. C’est une des raisons pour lesquelles il est grand joueur », a ajouté Horst. « On ne l’a pas encore autorisé à jouer, mais on va continuer d’évaluer son état. »

Dans un contexte déjà marqué par les tensions internes et les incertitudes autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo, cette séquence vient encore alourdir une saison particulièrement compliquée pour les Bucks.