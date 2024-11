Ça a chauffé entre Rudy Gobert et Christian Braun…

Les dernières minutes du match entre Minnesota et Denver, remake de la demi-finale de l'Ouest 2024, ont été pour le moins intenses et accrochées. Comme on vous le racontait ce matin dans le CQFR, Rudy Gobert a été décisif pour permettre aux Timberwolves de l'emporter. D'abord en réussissant ses deux lancers à 10 secondes de la fin pour donner trois points d'avance à son équipe, puis en défendant aussi bien que possible pour forcer Nikola Jokic à prendre un tir très compliqué.

Rudy Gobert hits both free throws and defends Nikola Jokic forcing a tough three he misses - Wolves win pic.twitter.com/6JikqeA6tc — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) November 2, 2024

Néanmoins, ce qui fait un peu parler après ce beau succès des hommes de Chris Finch, c'est l'altercation entre Rudy et Christian Braun, quelques minutes avant les deux actions clutch du pivot des Bleus.

Après avoir claqué un gros dunk sur la truffe de Rudy Gobert, Braun est allé au contact pour célébrer et fanfaronner sous le nez du Français. Une manifestation pas trop du goût de Rudy, qui a agrippé son jeune adversaire au niveau du cou pour le dégager du chemin.

Christian Braun and Rudy Gobert got into it after this play. Double technical fouls were assessed. pic.twitter.com/lSCC7J4sNY — ESPN (@espn) November 2, 2024

Les deux joueurs ont reçu une faute technique et le match a pu reprendre, même si les fans des Nuggets ont réclamé une sanction plus sévère pour Rudy. Fort heureusement pour les Wolves, les arbitres ont jugé, après recours à la vidéo, qu'il n'y avait pas matière à alourdir la sanction et l'ancien intérieur du Jazz a pu se montrer décisif dans les derniers instants de la rencontre.

