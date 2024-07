Cade Cunningham et les Pistons continuent leur histoire

Cade Cunningham et les Detroit Pistons ont lié leur avenir, pour le pire, comme pour le meilleur. La franchise du Michigan, qui a changé d'approche et de head coach durant l'intersaison après le départ de Monty Williams, remplacé par JB Bickerstaff, a fait signer à son jeune arrière la prolongation de 5 ans pour 224 millions de dollars à laquelle il était éligible, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Si les Pistons sont plus attendus dans la course au tanking pour Cooper Flagg qu'à la lutte pour le play-in, Cunningham peut tout de même faire grimper son salaire sur les 5 ans à 269 millions de dollars, s'il obtient certaines distinctions individuelles qui ne viendront qu'avec des résultats collectifs un peu plus décents.

Cade Cunningham malade de la nullité des Pistons

Blessé durant durant 20 matches la saison dernière, le n°1 de la Draft 2021 n'a toutefois pas échappé au naufrage vécu durant celle-ci, symbolisé par le record all-time de défaites consécutives pour une équipe en NBA. Tout cela n'enlève rien au talent de Cade Cunningham, qui va devoir prouver qu'il peut bien être le fer de lance de la franchise sur les prochaines années ou, a minima, un numéro un bis capable de former un tandem avec une jeune star pas encore débarquée sur la planète NBA.

La saison dernière, Cade Cunningham tournait à 22.7 points et 7.5 passes de moyenne sous le maillot de Detroit.

.