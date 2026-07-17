Cameron Boozer qualifie Memphis, Sergio De Larrea distribue 14 passes et Caleb Wilson confirme : les performances de la nuit en Summer League NBA.

Cameron Boozer a envoyé Memphis en demi-finales, Sergio De Larrea a distribué les caviars et Caleb Wilson a conclu sa remarquable Summer League sur une nouvelle performance solide. La nuit a également été marquée par le duel entre Allen Graves et Jahmir Young, ainsi que par une nouvelle démonstration de Bruce Thornton avec Houston.

Cameron Boozer envoie Memphis en demi-finales

Cameron Boozer a sans doute livré sa prestation la plus convaincante depuis le début de la Summer League. Le troisième choix de la dernière Draft a compilé 24 points, 7 rebonds et 3 passes décisives lors de l’écrasante victoire de Memphis contre Atlanta (96-64).

Boozer a été efficace près du cercle, mais il a aussi affiché des qualités de création intéressantes. L’intérieur a notamment trouvé plusieurs partenaires dans le mouvement et lancé des transitions avec une aisance inhabituelle pour un joueur de son gabarit.

Memphis a réglé l’affaire dès le premier quart-temps, remporté 32 à 2. Les deux points inscrits par Atlanta constituent le plus faible total enregistré dans un premier quart-temps en Summer League.

Cedric Coward a également brillé avec 23 points, tandis qu’Olivier-Maxence Prosper en a ajouté 18. Cette démonstration permet aux Grizzlies de décrocher leur qualification pour les demi-finales.

Sergio De Larrea distribue 14 passes décisives

Sergio De Larrea n’a pratiquement pas marqué lors de la victoire de Dallas contre Oklahoma City (97-87). L’Espagnol a terminé avec seulement 2 points à 1 sur 8 au tir, mais il a totalement dirigé le jeu des Mavericks.

Le 25e choix de la Draft a distribué 14 passes décisives, capté 9 rebonds, réalisé 1 interception et posé 1 contre en seulement 26 minutes. Une performance rare pour un joueur aussi jeune, capable de trouver les intérieurs, de servir les shooteurs et d’accélérer le jeu sans multiplier les erreurs.

Six joueurs de Dallas ont terminé à au moins 10 points. John Poulakidas a mené les Mavericks avec 19 unités et Darin Green Jr. en a ajouté 18. Côté Thunder, Brooks Barnhizer a encore été très productif avec 21 points et 12 rebonds.

Caleb Wilson termine sa Summer League en beauté

Les Bulls ont été dominés par les Lakers (105-82), mais Caleb Wilson a encore confirmé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de cette Summer League.

Le quatrième choix de la Draft a inscrit 21 points, pris 8 rebonds, distribué 2 passes décisives et ajouté 1 interception et 1 contre en 24 minutes. Il a terminé la rencontre à 7 sur 15 au tir.

Wilson boucle ainsi ses quatre matches à Las Vegas avec des moyennes de 23,5 points, 7,3 rebonds et 2,5 contres. Il a également shooté à 50 % au tir et 42 % derrière la ligne à trois points.

De quoi rassurer les Bulls sur un joueur dont l’adresse extérieure représentait l’une des principales interrogations avant la Draft. Chicago a annoncé qu’il ne participerait pas au dernier match de classement.

Allen Graves remporte son duel avec Jahmir Young

Allen Graves a réalisé un match extrêmement complet lors de la victoire de Toronto contre Miami (99-90). Le 19e choix de la Draft a terminé avec 23 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

Graves a également réussi 4 de ses 6 tentatives derrière l’arc. Il a constamment apporté de l’activité, sans avoir besoin de monopoliser le ballon pour peser sur la rencontre.

En face, Jahmir Young a pourtant signé le plus gros carton statistique de la nuit. Le meneur du Heat a compilé 30 points et 12 rebonds, avec 5 paniers à trois points. Il a ramené Miami à seulement trois longueurs dans le dernier quart-temps, avant que Toronto ne reprenne le contrôle.

Seth Lundy a également poursuivi sa bonne compétition avec 19 points, 6 passes décisives et 3 rebonds pour les Raptors.

Bruce Thornton confirme avec Houston

Bruce Thornton continue de se montrer particulièrement régulier. Le 31e choix de la Draft a inscrit 23 points lors de la victoire des Rockets contre Brooklyn (100-83).

Le meneur a terminé à 7 sur 13 au tir, avec également 4 rebonds et 2 interceptions. Houston a pris les commandes dès le premier quart-temps et n’a jamais réellement été inquiété.

Tristen Newton a ajouté 20 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Egor Dëmin a été le meilleur marqueur de Brooklyn avec 21 points, tandis que Mikel Brown Jr., sixième choix de la Draft, a inscrit 14 points mais a connu une soirée beaucoup plus compliquée au tir.

Yaxel Lendeborg utile malgré sa maladresse

Yaxel Lendeborg n’a inscrit que 3 points dans la victoire de Golden State contre les Knicks (87-77). Le 11e choix de la Draft a cependant trouvé d’autres moyens d’aider son équipe avec 6 rebonds et 6 passes décisives.

LJ Cryer a terminé meilleur marqueur des Warriors avec 17 points. Jordan Akins a de son côté inscrit 21 unités pour New York, sans pouvoir empêcher Golden State de faire la différence dans les dernières minutes.

Les Warriors restent ainsi dans la course aux demi-finales malgré une prestation offensive discrète de leur rookie le plus attendu.

Les autres résultats de la nuit

Portland a conclu le programme en dominant Denver au terme d’une rencontre serrée (99-96). Les Blazers ont résisté au retour des Nuggets dans les dernières minutes pour décrocher leur deuxième victoire de la compétition.

La journée aura donc surtout permis à Memphis, aux Lakers et à Houston de valider leur qualification pour les demi-finales. Cameron Boozer et Caleb Wilson ont confirmé leur statut de joueurs majeurs de la dernière Draft, tandis que Sergio De Larrea a rappelé qu’une grosse performance ne se résumait pas forcément au nombre de points inscrits.