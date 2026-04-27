Dans une série où les San Antonio Spurs confirment leur statut face aux Portland Trail Blazers, un nom commence à s’installer en filigrane. Pas celui qu’on attend forcément. Pas Victor Wembanyama, pas De'Aaron Fox, ni même les jeunes déjà identifiés comme des piliers du projet. Non. Un peu plus bas dans la hiérarchie, un joueur fait son chemin, discrètement mais sûrement : Carter Bryant.

Et la question commence à émerger, presque naturellement : est-ce qu’on est en train de regarder un futur Most Improved Player ?

À première vue, ses stats ne sautent pas aux yeux. Pas de cartons offensifs, pas de lignes statistiques qui explosent les écrans. Pourtant, quand on regarde les matches, quand on s’attarde sur les séquences, Bryant donne une impression très différente. Celle d’un joueur qui fait beaucoup plus que ce que racontent les chiffres.

C’est même ce qui frappe le plus. Sa capacité à impacter un match sans forcément le remplir statistiquement. Sur le Game 3 notamment, il a été l’un des artisans majeurs de la victoire des Spurs, alors que son boxscore reste relativement discret. Mais dans le jeu, dans les efforts, dans les duels, il est partout.

Il y a ces actions où il multiplie les courses, où il conteste sans relâche, où il gêne des joueurs plus expérimentés. Il y a ce moment marquant où Deni Avdija tente de forcer le passage vers le cercle, insiste, change d’angle, puis finit par abandonner, obligé de ressortir le ballon. Ce genre de séquence ne compte pas dans une feuille de stats. Mais dans une série de playoffs, ça change tout.

Carter Bryant, aujourd’hui, c’est déjà un monstre défensif en devenir

Athlétique, intelligent, capable de lire les situations, de s’adapter, de sentir les timings. Il peut contenir, switcher, gêner à la création, protéger un minimum le cercle, contester sans faire faute. Et surtout, il le fait avec une constance rare pour un joueur aussi jeune.

C’est d’ailleurs là que les Spurs impressionnent encore. Leur capacité à identifier ce type de profil, à développer des joueurs capables d’impacter des deux côtés du terrain, sans forcément passer par une explosion immédiate au scoring. Bryant s’inscrit parfaitement dans cette lignée.

Et si les Spurs s’étaient compliqué les playoffs tout seuls ?

Mais ce qui intrigue le plus, c’est ce qu’il laisse entrevoir au-delà de la défense.

Parce que Bryant ne se contente pas d’être un simple spécialiste défensif. Sur certaines séquences, on le voit organiser, orienter, placer ses coéquipiers. Il parle, il montre, il met en place des situations. Il n’est pas toujours crédité d’une passe décisive, mais il est à l’origine de l’action. Il déclenche le mouvement juste, il fait la passe intermédiaire, il fluidifie le jeu.

Sur le Game 3, il termine avec quatre passes. Ce n’est pas anodin. Ce n’est pas non plus un hasard. C’est le signe d’un joueur qui comprend le jeu, qui commence à prendre de la place dans l’animation collective.

Une projection qui laisse rêveur

Parce que pour viser un trophée de Most Improved Player, il ne suffit pas d’être un excellent défenseur. Il faut aussi franchir un cap offensif visible. Mettre des points, assumer des responsabilités, devenir une option crédible. Aujourd’hui, Bryant n’en est pas encore là. Son scoring reste irrégulier, son tir extérieur fluctuant. Mais les bases sont là.

Il y a déjà eu des matches cette saison où son tir était en place, où il a montré qu’il pouvait scorer. Et si cette dimension offensive continue de progresser, s’il passe de joueur d’impact défensif à joueur complet capable de tourner à 12, 15 points par match, alors la discussion changera complètement.

Le parallèle est intéressant avec ce que les Spurs espéraient initialement de Jeremy Sochan : un joueur capable de tout faire, un couteau suisse, un profil polyvalent capable d’apporter en défense, à la passe, dans l’énergie. Sauf que Bryant donne aujourd’hui l’impression de pouvoir aller encore plus loin.

Et quand on élargit un peu la perspective, ça devient presque effrayant pour le reste de la ligue.

Parce que San Antonio ne se contente pas d’avoir Victor Wembanyama, déjà considéré comme un futur défenseur de l’année quasi permanent. Autour de lui, les Spurs accumulent des profils défensifs élites : Stephon Castle, Dylan Harper, et donc Bryant.

Et si Stephon Castle était le nouveau Jimmy Butler ?

Si tous ces joueurs atteignent leur maturité en même temps, San Antonio pourrait devenir une machine défensive redoutable sur les prochaines années. Une équipe capable d’étouffer n’importe qui, sur la durée d’une série.

Dans ce contexte, Bryant apparaît comme une pièce essentielle du puzzle. Pas encore une star. Pas encore une option offensive majeure. Mais déjà un joueur qui fait gagner. Un joueur qui influence le jeu. Un joueur qui, match après match, gagne du terrain dans la rotation et dans la hiérarchie.

La vraie question, finalement, n’est peut-être pas de savoir s’il peut devenir MIP. Pas tout de suite en tout cas. La vraie question, c’est de savoir à quelle vitesse il va franchir ce cap offensif.

Parce que s’il y arrive, s’il ajoute cette dimension à tout ce qu’il montre déjà, alors oui, la candidature au trophée ne sera plus une projection un peu audacieuse. Elle deviendra une évidence. Et connaissant la trajectoire récente des Spurs, il y a de bonnes raisons de penser que ce scénario n’est pas si loin.