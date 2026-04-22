Après sa violente chute, Victor Wembanyama a rassuré ses coéquipiers malgré une commotion cérébrale.

La frayeur a été immense, mais les premiers mots de Victor Wembanyama se veulent rassurants.

Victime d’une lourde chute lors du Game 2 face aux Portland Trail Blazers, le joueur des San Antonio Spurs a rapidement échangé avec son coéquipier Dylan Harper après l’action.

« J’ai essayé de lui parler. Il m’a dit ‘'Je vais bien, j’ai juste un peu mal à la tête’’ », a expliqué le coéquipier de Wemby.

Une déclaration rapportée par Harper en conférence de presse, qui permet de mieux comprendre l’état du Français dans les instants qui ont suivi l’incident.

Une sortie immédiate après le choc

La scène s’est produite dans le deuxième quart-temps. Victor Wembanyama a violemment chuté, heurtant le sol avec le visage avant de quitter la rencontre.

Rapidement pris en charge, il a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale et placé dans le protocole NBA.

Un retour encore incertain

Conformément aux règles de la ligue, Victor Wembanyama ne pourra pas reprendre d’activité basket avant au moins 48 heures.

Son retour dépendra ensuite de l’évolution de ses symptômes, les Spurs restant prudents dans la gestion de leur franchise player.

Un message rassurant malgré tout

Malgré l’inquiétude suscitée par la chute, les premiers échanges rapportés par Dylan Harper offrent un signal plutôt positif.

« C’est l’un des gars les plus durs que je connaisse, il va vite revenir. Je ne sais pas comment il se sent actuellement. J’espère qu’il va mieux que ce que tout le monde pense », a également ajouté son coéquipier.

San Antonio suivra désormais de près l’évolution de son état dans cette série de playoffs.