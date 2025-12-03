Demandez le programme ! On vous met au parfum de ce qui peut être sympa à suivre sur les 9 matches de la nuit en NBA, mais aussi sur ce que vous pouvez regarder à la télé en attendant que les hostilités démarrent.

Blazers @ Cavs, à 1h

J’aimerais bien voir Portland sortir un peu de sa mauvaise passe parce que c’est souvent la garantie d’un match sympa. On va aussi se pencher sur la mission défensive que risque d’avoir Sidy Cissoko sur Donovan Mitchell. S’il prend moins de 30 pions sur la tête, c’est sans doute que le travail aura été bien fait.

Nuggets @ Pacers, à 1h

Je hume le parfum d'une mise au repos de Jokic ou Murray, voir les deux... Auquel cas, même si j'aime bien la jeune clique des Nuggets, ce sera sans moi.

Spurs @ Magic, à 1h

Je me suis mangé des purges du Magic à la chaîne en début de saison. Ce n’est pas maintenant que l’équipe tourne bien et que mon gars Desmond Bane joue comme un All-Star que je vais passer mon tour.

Clippers @ Hawks, à 1h30

Les Clippers viennent de couper le joueur le plus important de leur histoire, Chris Paul, en pleine nuit et alors qu’il allait prendre l’avion avec le groupe pour un match à Atlanta. Le karma risque de frapper fort et les Clippers de prendre un -35…

Hornets @ Knicks, à 1h30

La meilleure équipe à domicile, contre l’une des pires à l’extérieur, un duel Bridges vs Bridges, LaMelo Ball qui va vouloir faire le malin et une mixtape And-1 au Garden, MOUSSA DIABATE… Branchez-vous sur ce match d’apparence joué d’avance, il peut s’y passer des choses.

Nets @ Bulls, à 2h

Bon, les Bulls doivent arrêter un peu les bêtises et redevenir l'équipe fun des premières semaines de la saison. Recevoir Brooklyn, ça devrait normalement aider à reprendre confiance. Sauf si Michael Porter Jr met un nombre de points proportionnel au nombre de trucs gênants qu'il dit dans son podcast. Là, ce serait compliqué à supplanter...

Kings @ Rockets, à 2h

Cette saison, j'évite volontairement les matches des Kings. Là, avec Houston, la papatte de Sengun, les qualités athlétiques d'Amen Thompson, KD qui est toujours beau à voir jouer et le regard d'assassin d'Ime Udoka, qui n'a pas dû sourire depuis 1984, je vais peut-être y passer une tête.

Pistons @ Bucks, à 2h

Giannis a retiré la plupart de ses infos et posts sur les réseaux et Milwaukee est dans une vilaine spirale au moment de recevoir la meilleure équipe de l’Est. Pas impossible qu’on se rapproche chaque jour du dernier match coaché par Doc Rivers. On ne voudrait pas manquer ça…

Heat @ Mavs, à 2h30

Cooper Flagg est de plus en plus intéressant à voir évoluer, Anthony Davis a l’air de pouvoir jouer deux matches en trois jours, donc ce Dallas-Miami, avec une équipe du Heat toujours aussi sympa à voir jouer, peut faire quelques étincelles pour clore le programme.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Il y a donc un concert de Jul au Stade de France sur France 4 à 21h05… Si on nous avait dit il y a 25 ou 30 ans qu’il y aurait 2h30 de rap en prime time sur une chaîne du service public, on y aurait pas cru et on aurait fait des saltos. Par contre, si on nous avait fait écouter Jul à ce moment-là, on se serait peut-être demandé si le jeu en valait vraiment la chandelle. J’ai beau supporter l’OM et trouver le garçon sympathique au demeurant, je crois que je préfère entendre Doc Rivers et Tom Thibodeau me hurler dessus pendant 2h30 avec la voix cassée que de regarder “l’Ovni” sur scène.

Sinon, il y a la série policière “Will Trent” sur TF1, même si ça ne me dit trop rien vu que le perso principal a un nom à être 8e homme aux Pelicans. On va gentiment boycotter la TNT et se finir la première partie de la dernière saison de Stranger Things. Là aussi ça dure 2h30, mais on souffrira nettement moins.