Après un tir à trois points spectaculaire, Dejounte Murray s’est accroché avec Jamal Shead et a été expulsé.

La rencontre entre les Toronto Raptors et les New Orleans Pelicans s’est terminée sur une séquence tendue impliquant Dejounte Murray et Jamal Shead. Auteur d’un très gros match, le meneur des Pelicans a vu sa soirée s’arrêter prématurément après un échange tendu avec le meneur de Toronto… juste après un très gros shoot.

La scène se déroule dans le quatrième quart-temps. Alors que l’horloge arrive à son terme, Murray se crée un tir difficile derrière l’arc et réussit son shoot à trois points malgré la pression défensive de Shead qui finit par trébucher. Mais dans la foulée, Murray s'approche de Shead encore au sol et lui hurle dessus. Simple trashtalk ? Humm...

Les commentateurs expliquent alors que Murray estime avoir été accroché sur l’action. « Ce que Dejounte disait en revenant en défense, c’est que Shead avait essayé de l’attraper. Il disait : “Il a essayé de me saisir.”»

Sur les ralentis, on aperçoit effectivement Shead venir au contact avant le tir. Les arbitres laissent toutefois l’action se poursuivre et Murray marque son panier. « C’est là qu’on peut dire qu’une faute aurait peut-être dû être sifflée… mais ils ont laissé jouer. »

Mais le meneur des Pelicans ne digère pas la séquence. Il continue de protester et s’en prend verbalement à Shead, ce qui pousse les arbitres à intervenir. Après visionnage de l’action, la décision tombe rapidement. Faute technique et expulsion du meneur, qui doit quitter le parquet.

Interrogé sur l'incident, l'entraîneur des Raptors, Darko Rajakovic, a refusé d'en faire toute une histoire.

« Je n'y accorde pas trop d'importance. Les gars sont compétitifs. Ce qu'il a fait était probablement excessif. J'ai pu le voir sur la vidéo. Mais je ne veux pas en faire toute une histoire. »

On partage. Dans tous les cas, nouvelle belle victoires Pels qui affichent 7 victoires sur leurs 10 derniers matches. Malheureusement, ce sera trop peu et surtout trop tard pour accrocher le playin, mais il y a une petite lueur d'espoir pour les fans.

