Chet Holmgren, la progression qui rend le Thunder effrayant

Dans un rôle de lieutenant, Chet Holmgren a joué un rôle essentiel dans le titre glané par l'Oklahoma City Thunder en 2025. Mais il y a un point à ne pas oublier : l'intérieur a seulement 23 ans et disputait seulement sa deuxième saison en NBA. Sans oublier que son exercice 2024-2025 avait été perturbé par une blessure.

Mais depuis le coup d'envoi de cette saison 2025-2026, l'ancien de Gonzaga monte en puissance. Par rapport à l'an dernier, il est tout simplement en progression dans tous les aspects de son jeu. Ses statistiques sont en progression : 19,3 points (à 57,6% aux tirs), 8,2 rebonds et 1,8 passe décisive de moyenne.

En l'absence de Jalen Williams, Holmgren prend ses responsabilités. A l'image de sa copie face aux Charlotte Hornets (109-96) cette nuit : 25 points et 8 rebonds.

"Il a fait un excellent travail jusqu'à présent cette année pour trouver comment s'insérer dans le jeu de l'équipe, et ce soir n'a pas été une exception. Dans l'ensemble, il s'est montré très agressif, a joué dans le bon tempo et a fait un très beau match", a salué son coach Mark Daigneault.

Il s'agit de la grande force du Thunder dans la quête d'un back-to-back : la progression interne des jeunes talents. Et si Chet Holmgren passe réellement un cap, OKC risque de représenter un cauchemar encore plus grand pour l'ensemble de la NBA.

Et si OKC battait le record (73-9) des Warriors ?