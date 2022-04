Chris Paul a encore joué un vilain tour aux New Orleans Pelicans. Lors du Game 3 du premier tour des Playoffs, le meneur a conduit les Phoenix Suns à la victoire (114-111). Comme lors du Game 1, le vétéran a donné la leçon dans le 4ème quart-temps pour offrir ce succès aux siens.

Et pour ce premier match à l'extérieur, le patron des Suns a été chahuté par le public. En effet, certains spectateurs n'ont pas hésité à lancer un chant pour insulter CP3. Une initiative tout de même étonnante par rapport à l'histoire de Paul à New Orleans.

Pendant 6 ans, il a fait le bonheur de cette ville.

"C'est mon peuple, mec. Je le dois le dire, j'ai grandi ici. Six des meilleures années de ma vie, j'ai joué pour la Nouvelle-Orléans... Il y aura toujours tellement d'amour entre moi et la ville ici. Et cela ne changera jamais. Mes parents et ma famille sont ici", a confié Chris Paul face à la presse.