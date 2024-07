Chris Paul parle de son choix et de Victor Wembanyama

12 fois All-Star, rookie de l'année, élu parmi les 75 plus grands joueurs de l'histoire, retenu dans 11 All-NBA Teams et 9 All-Defensive Teams... Chris Paul a tout connu dans la grande ligue. Ou presque. Car au terme de sa 19ème saison NBA, le natif de Winston Salem ne compte toujours pas le moindre titre de champion à son incroyable palmarès.

Une anomalie que le MVP du All-Star Game 2013 ne devrait toujours pas corriger cet été. Free agent après une saison anecdotique passée du côté des Warriors, CP3 vient en effet de s'engager auprès de San Antonio pour le prochain exercice et devrait donc, sauf surprise, jouer le bas de tableau de la Conférence Ouest. Un choix qui peut paraître surprenant pour un joueur de son calibre susceptible d'aider n'importe quel contender dans la course au titre. Une décision dont l'ancien Clipper s'est expliqué lors de sa présentation officielle à la franchise texane.

"Il n'y a rien que j'aime plus que de jouer au basket. Ma famille est tout pour moi. Ma femme est ici, mes enfants sont à L.A. et y resteront toute l'année. Mais j'aime tellement le basket que même en étant près d'eux, et dans le cas où je ne jouerais pas, je ne serais pas heureux." Une faim de jouer après une année passée dans un rôle de remplaçant qu'il n'avait jamais connu jusqu'ici, pas même le temps d'une rencontre (titulaire lors de ses 1214 premiers matchs), qui a donc poussé CP3 a opter pour une franchise en reconstruction.

Victor Wembanyama et Rudy Gobert : le fer de lance des Bleus

Une équipe en chantier dont la pierre angulaire se nomme Victor Wembanyama. L'autre raison de la venue du double médaillé d'or olympique avec Team USA. "Personne ne suscite plus d'attention de la part des joueurs que Victor Wembanyama. Parce que tout le monde doit s'adapter à lui. Harrison (Barnes) et moi en avons discuté dans l'avion pour venir hier. Ca va vraiment être génial, au stade de nos carrières, de profiter chaque jour de Victor sur et en dehors du terrain."

S'il ne ravira certainement pas la bague qui lui manque tant, Chris Paul aura l'opportunité de remettre la franchise aux 5 titres de champion NBA sur les bons rails dans le rôle de mentor qu'il avait parfaitement rempli du côté d'OKC voila 5 ans, aux côtés du jeune Shai Gilgeous-Alexander. Sa science du jeu et sa maîtrise du pick & roll ne seront pas de trop pour faire grandir les Spurs. Et permettre à notre alien de franchir un nouveau cap.