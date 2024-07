Victor Wembanyama et Rudy Gobert : le fer de lance des Bleus

L’équipe de France n’est peut-être pas encore au pic de sa forme, mais sa plus grande force est déjà évidente : sa raquette. Lors de leur deuxième match de préparation contre l’Allemagne, les intérieurs des Bleus ont marqué près de 75 % des points de l’équipe. Tout commence avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert, les deux titulaires dans la raquette.

Wembanyama est un talent unique dans l’histoire du basket. Gobert, quant à lui, est l’un des défenseurs les plus décorés de la NBA. Cette saison, Wembanyama était considéré comme le meilleur défenseur du championnat nord-américain par ses pairs, selon un sondage réalisé par The Athletic. Gobert, lui, a une fois de plus été nommé Défenseur de l’année. Sur le papier, cette combinaison représente la plus grande concentration de talent de l’équipe.

Sur le terrain, cela se confirme. Lors des deux premiers matches de préparation, les adversaires de la France n’ont converti que 9 de leurs 48 tirs (19 %) quand Wembanyama était sur le parquet, souvent aux côtés de Gobert, selon les données du compte Twitter WembyMuse.

Aucune autre sélection ne peut se vanter d’une telle association de taille (2,16 m et 2,24 m) et d’intelligence défensive. Pas même Team USA et ses nombreuses stars. Les déployer ensemble, dans un système qui maximise leurs qualités en second rideau et sans qu’ils aient à se soucier des trois secondes défensives, est le plus grand atout des Bleus.

Ce samedi, Dennis Schröder l’a compris dès sa première possession. En tentant une percée dans la défense française, il s’est retrouvé face à deux titans, prêts à intervenir. Déstabilisé par cette vision, l’Allemand a perdu le ballon, lequel est aussitôt reparti dans l’autre sens.

De l’autre côté du terrain, justement, Vincent Collet a fait du duo Wembanyama-Gobert son fer de lance offensif contre la Mannschaft. Dès le début du match, les deux intérieurs ont cherché à amener la balle dans la peinture, jouant beaucoup à deux. On a pu observer des séquences originales, comme des pick-and-rolls avec Victor Wembanyama en porteur de balle et Rudy Gobert en poseur d’écran. Cette stratégie — que « Wemby » a déjà travaillé aux Spurs cette saison — pourrait faire la différence contre des équipes plus petites pendant la compétition.

Un Pick&Roll avec Victor Wembanyama comme porteur de balle et Rudy Gobert comme poseur d'écran. The future is now, old man. pic.twitter.com/I9bqjERc12 — azmatlanba (@azmatlanba) July 6, 2024

Face à une Allemagne privée de Daniel Theis et des frères Wagner, celle-ci a fonctionné à la perfection. Ils se sont souvent retrouvés sans opposition sous le panier, récupérant ainsi des paniers faciles. Wembanyama et Gobert s’échangent le ballon à une hauteur que peu d’adversaires peuvent atteindre et partagent, après seulement deux matches de préparation, une connexion évidente.

« Il rend les choses plus faciles. C’est un joueur intelligent, altruiste et qui comprend vraiment le jeu », a indiqué Rudy Gobert, à propos de Wembanyama, au micro de la chaîne L’Équipe. « On continue d’apprendre à se trouver, à se chercher. Chaque match, chaque entraînement est une opportunité pour nous de travailler cela. »

Samedi, quand ce duo quittait le terrain, un autre prenait le relais : Mathias Lessort et Guerschon Yabusele. Deux intérieurs très physiques, aguerris en FIBA, qui compensent eux aussi une raquette dominante. Leur intensité en sortie de banc assure à la France une constance redoutable, sans réel temps faible.

Le secteur intérieur français n’est pas parfait. Il concède, par exemple, trop de rebonds offensifs. Cependant, il reste la plus grande force de l’équipe de France et son meilleur atout pour briller aux Jeux Olympiques.

