Chris Paul, ses franches vérités sur sa blessure lors des derniers Playoffs

Auteurs d'un superbe parcours, les Phoenix Suns ont échoué en Finales NBA contre les Milwaukee Bucks l'an dernier. Sur cette campagne de Playoffs, Chris Paul a bien évidemment joué un rôle déterminant pour son équipe.

Et pourtant, le joueur de 36 ans a été victime d'une sérieuse blessure à l'épaule. Dès le premier tour des Playoffs contre les Los Angeles Lakers, le patron des Suns se trouvait grandement diminué. Lors du podcast de JJ Redick, CP3 a même réalisé une révélation : pendant 2 matches, il ne pouvait même pas tirer.

"Tu le sais, j'ai eu des blessures assez folles. Mais celle-ci, c'est probablement la plus folle car dribbler, c'est ce que je fais. Mais là, je dribblais, mais le ballon ne remontait pas. Franchement, c'était le plus effrayant pour moi, je dribblais et je me demandais pourquoi je perdais le ballon.

Sur le match 2, je me trouvais sur le terrain. Mais je ne sais même pas pourquoi les Lakers défendaient sur moi. Je ne pouvais pas tirer. Sur le terrain, je simulais absolument tout. Je ne pouvais pas prendre le moindre tir. Je me sentais incapable de lever mon bras", a avoué Chris Paul.