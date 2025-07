Cissokho, Raynaud et les autres : Les Français ont encore été bons en Summer League

Briller en Summer League n'est souvent pas très représentatif et il vaut mieux ne tirer absolument aucune conclusion (ou presque) des matches disputés en juillet à Salt Lake City et Las Vegas. Mais il est toujours préférable de se montrer que de passer à côté. Et depuis le début, les Français sont plutôt à l'aise et ça reste encourageant. Ils ont encore été assez performants la nuit dernière.

- Sidy Cissokho a inscrit 20 points et démontre ses progrès en attaque. Il a notamment planté 3 paniers primés pour les Portland Trail Blazers, tout en ajoutant 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Son coéquipier Rayan Rupert est resté discret (3 points) mais il avait été tranchant au match d'avant.

- Maxime Raynaud étale sa palette offensive avec les Sacramento Kings. Le rookie drafté au second tour a mis 17 points contre les Chicago Bulls de son compatriote Noa Essengue, auteur d'un double-double (12 points, 10 rebonds).

- Très en vue avec les Minnesota Timberwolves, Joan Beringer a compilé 7 points, 7 rebonds et 1 contre en 21 minutes. Ses passages sur le terrain ont coïncidé avec des temps forts de son équipe, qui s'est imposée contre les Denver Nuggets.

- Auteur d'une beau carton au scoring lors du match précédent, Tidjane Salaün a été un peu moins adroit mais il a tout de même marqué 16 points en plus de ses 6 rebonds et 2 blocks. Les Charlotte Hornets ont pris le dessus sur les Philadelphia Sixers.

Rayan Rupert agressif, Noa Essengue dans le dur : la nuit des Français en SL