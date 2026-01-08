La réaction de CJ McCollum à son départ vers Atlanta

CJ McCollum est l’un des deux joueurs envoyés par les Washington Wizards aux Atlanta Hawks en l’échange de Trae Young.

CJ McCollum va découvrir une quatrième franchise. Déjà passé par les Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans et donc les Washington Wizards, le vétéran prend maintenant la direction des Atlanta Hawks. Il y aura un rôle important sur la fin de la saison pour une équipe qui espère retrouver rapidement une place parmi les six premières de la Conférence.

En attendant, le joueur, contacté par Chris Haynes, a remercié l’encadrement des Wizards :

« J’ai adoré mon temps à Washington. L’organisation nous a très bien traité ma famille et moi. Michael Winger et Will Dawkins ont respecté leur parole du début jusqu’à la fin. J’ai aimé la ville et ils font les choses bien aux Wizards. J’ai adoré les proprios et ils ont un bon groupe de joueurs. »

Bref, pléthore de compliments pour son ancien club, qui va donc désormais ajouter Trae Young à la base de jeunes composée d’Alexandre Sarr, Kyshawn George, Bilal Coulibaly, Tre Johnson et compagnie.

CJ McCollum passe d’une équipe mal classée à une autre plus ambitieuse. Il a été bon pour chaque franchise dont il a porté les couleurs mais surtout, plus important encore, il a été apprécié partout et salué pour son professionnalisme. L’arrière tourne encore à 18,8 points et 39% derrière l’arc cette saison.

