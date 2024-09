Clark brille encore, fin de saison pour Angel Reese

La course au titre de Rookie of the Year, qui anime cette saison WNBA entre Caitlin Clark et Angel Reese, a pris un tournant un peu triste ce weekend. Alors que Clark a continué sur sa superbe dynamique avec un match à 26 points et 12 passes lors d'une victoire en prolongation (104-100) face à Atlanta pour consolider la 6e place au général, Reese a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans.

CAITLIN CLARK ARE YOU KIDDING ME pic.twitter.com/LRzIxoue5B — Clark Report (@CClarkReport) September 8, 2024

L'intérieure du Sky, qui a sorti un nouveau match impressionnant (24 pts, 12 rbds) lors du succès de son équipe face à Los Angeles, doit déclarer forfait pour la fin de la saison. Touchée au poignet, Angel Reese ne rejouera plus avant l'année prochaine et boucle sa saison rookie avec 34 matches au compteur, un record de rebonds all-time sur une saison et un enchainement de double-doubles sans précédent pour une rookie.

Chicago tient bon au 8e rang pour le moment grâce à sa victoire à Dallas, même sans Angel Reese, et compte une victoire d'avance sur Atlanta au général à cinq rencontres de la fin de la saison régulière.

Pour revenir au Fever, Caitlin Clark n'a pas été la joueuse la plus productive de son équipe dans le match contre le Dream. Aliyah Boston, la n°1 de la Draft en 2023, a compilé 30 points, 13 rebonds et 5 passes.

